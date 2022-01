Interior do AM promove construção da Política do Bem-Estar Animal

Qualquer pessoa interessada pode participar das oficinas, em especial, quem atua com a proteção animal | Foto: Divulgação/Sema

Manaus (AM)- A Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) iniciou, a partir de sábado (8), uma sequência de oficinas participativas para construção da Lei de Política Estadual do Bem-Estar Animal e Fauna Doméstica. O primeiro município a receber as consultas públicas foi Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus).

A oficina ocorreu na Escola Estadual Danilo de Mattos Areosa, em Novo Airão. No local, dezenas de protetores de animais estiveram reunidos para contribuir com a elaboração da minuta de lei, que norteará as ações do Governo do Amazonas nesta agenda.

" Nós já fizemos a consulta pública em Manaus e foi muito interessante. Contamos com a participação de várias entidades, veterinários e professores, que somaram com suas experiências para a construção dessa política tão importante para a causa animal. Agora estamos no interior, para que eles possam ser contemplados da melhor forma, a partir da realidade desses municípios " Vanessa Menezes, assessora técnica de Bem-Estar Animal da Sema

Consultas Públicas

As próximas consultas estão marcadas para ocorrer no dia 15 de janeiro, em Parintins, onde o encontro ocorrerá na sede da Associação Patinhas Unidas de Parintins (Apup) e, em Novo Aripuanã, na Escola Municipal Professor Raimundo Diego Fonseca de Souza.

Em Tefé, o encontro está marcado para acontecer no dia 22 de janeiro. A oficina participativa será na sala de Educação Permanente em Saúde, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, na Avenida Marechal Deodoro, 660, Centro.

Qualquer pessoa interessada pode participar das oficinas, em especial, quem atua com a proteção animal. Os tópicos levantados durante as consultas públicas serão compilados e incorporados à minuta da Lei da Política Estadual de Bem-Estar Animal.

