Vacinação no Sambódromo aplicou mais de 440 mil doses em 2021

As equipes atendem ao público nos formatos drive-thru e para pedestres | Foto: Herick Pereira/Secom

Manaus (AM)- Mais de 440 mil doses de vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas em 2021, no Centro de Convenções Prof. Gilberto Mestrinho (Sambódromo).

O total foi contabilizado desde o início da vacinação no local de eventos, em março do ano passado, até o mês de dezembro.

As equipes atendem ao público nos formatos drive-thru e para pedestres, no espaço localizado no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), o Sambódromo registrou 440.244 vacinas aplicadas durante todo o ano de 2021.

Conforme a coordenadora do posto de vacinação, Wlademeire Azevedo, o espaço oferece a aplicação da primeira, segunda e terceira doses para pessoas acima de 12 anos, respeitando os intervalos de vacinação, e quarta dose, no caso de imunossuprimidos. O horário de funcionamento do serviço é das 9h às 16h, de segunda a sábado.

" É o único ponto de referência que faz as duas modalidades (drive-thru e pedestre) aqui em Manaus. A equipe está de parabéns! Nós estamos aqui desde às 8h, organizando para inicia às 9h, sem intervalo de almoço. Esse horário é corrido para facilitar a vinda das pessoas no horário de almoço nesse ponto de vacina " Wlademeire Azevedo, coordenadora do posto de vacinação

A gerente de vendas Cleci Oliveira, 46, escolheu o Sambódromo no sábado (8) para receber a terceira dose contra a Covid-19. Acompanhada da amiga, Valdineia Pontes, 52, que também aguardava o imunizante, ela conta que aproveitou a facilidade, por meio da vacinação drive-thru, para garantir o terceiro registro no esquema vacinal.

“Saí rapidinho do meu trabalho, corri aqui, deu tempo, meia-hora já estou vacinada e já vou voltar para trabalhar. É gratificante tanto pra mim, quanto para a minha família, como pra tantas pessoas que querem tomar, querem se proteger e não conseguem, por questões de logística, questão de tempo”, disse Cleci.

Leia mais:

Manaus contou com 12 pontos de vacinação neste sábado (8)



Shoppings de Manaus recebem orientações de prevenção contra Covid-19

Amazonas já aplicou 5. 534. 661 doses de vacina contra Covid-19