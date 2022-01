Prefeitura aplica 100 toneladas de massa asfáltica no Canaranas

O local deve ser entregue totalmente recuperado, ainda hoje. | Foto: Divulgação / Seminf

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), tem intensificado obras de infraestrutura nos bairros, levando melhorias a todas as zonas da cidade por meio de ações programadas semanalmente.

Nesta segunda-feira, (10), os trabalhos são reforçados na zona Norte, com a aplicação de 100 toneladas de massa asfáltica somente para essa ação.

As equipes da Seminf executam serviços de recuperação asfáltica da rua Itirapina, no conjunto Canaranas, bairro Cidade Nova, zona Norte, em todo os 400 metros da via, que estava com o tráfego comprometido pela quantidade de buracos.

Hoje, são aplicadas 100 toneladas de massa asfáltica para devolver a trafegabilidade no local.

Duas equipes, com 12 homens da Seminf, realizam a manutenção preventiva, utilizando rolos compactadores e caçambas.

De acordo com o engenheiro responsável pelo distrito de obras da área, Érico Braga, o local deve ser entregue totalmente recuperado, ainda hoje.



" Estamos todos os dias nas ruas, ouvindo os anseios, as dificuldades da população e atendendo a uma determinação do prefeito David Almeida e do vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, que é de proporcionar qualidade de vida às pessoas, devolvendo a trafegabilidade das vias da nossa cidade. " Érico Braga, engenheiro

A Prefeitura de Manaus conta sempre com a ajuda dos moradores em toda a cidade, na identificação de áreas mais afetadas, para que as obras emergenciais sejam realizadas de forma célere.

Leia mais:

Japiim recebe orbas de drenagem profunda em via desgastada

Recuperação de ruas é intensificada no Coroado, em Manaus