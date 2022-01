Feira da Panair recebe obra emergencial para conter erosão

Com a descida do rio, a área erodiu, comprometendo metade da pista | Foto: Márcio Melo / Seminf

Manaus (AM) - O entorno da feira da Panair na rua Beira do Rio, bairro Educandos, zona Sul, recebe obras de forma emergencial para conter uma erosão.

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), intensifica os trabalhos. De acordo com o diretor do Departamento de Manutenção e Infraestrutura da Seminf, Alessandro Rodrigues, a situação agravou-se em decorrência de a área ter sofrido com a grande cheia do rio Negro em 2021.

Com a descida do rio, a área erodiu, comprometendo metade da pista. No local, as equipes da Seminf iniciaram os serviços de drenagem e recuperação de calçada e meio-fio.

" Seguindo a determinação do prefeito David Almeida e do vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, estamos executando os trabalhos nessa área de forma célere. Colocamos um material argiloso no local e finalizamos os serviços de contenção do talude. Hoje, iniciamos os serviços de drenagem superficial, para, em seguida, fazermos a recuperação do meio fio e sarjeta, e assim concluirmos os trabalhos na área de forma definitiva " Alessandro Rodrigues, diretor do Departamento de Manutenção e Infraestrutura da Seminf

As equipes da Seminf trabalham no local utilizando máquinas escavadeiras, pás mecânicas, retroescavadeiras, um rolo compactador, além de dez caçambas.

Todos os cuidados necessários foram tomados para que a pista no entorno da feira não fosse completamente bloqueada, a fim de manter o acesso a pedestres e motoristas.



A previsão é de que a obra seja entregue até o fim deste mês, solucionando o problema de erosão neste local.

