Garagem de empresa de ônibus recebe sanitização em Manaus

Manaus (AM) -Para prevenir a contaminação pelo novo coronavírus no transporte coletivo, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) realizou, na noite de segunda-feira (10), uma vistoria técnica na garagem da empresa Expresso Coroado, no bairro Coroado, na zona Leste, para fiscalizar a lavagem e sanitização dos veículos.

O diretor de Transporte do IMMU, Edinaldo Castro, ressaltou os serviços de sanitização dos veículos.

" Estamos fazendo uma vistoria aqui na empresa Expresso Coroado para verificar a higienização, sanitização e limpeza. O maior objetivo da Prefeitura de Manaus é prestar um melhor serviços aos usuários do transporte público e evitar a propagação da Covid-19, por isto, iremos intensificar estas fiscalizações em todas as empresas de transporte da capital. " Edinaldo Castro, diretor de Transporte do IMMU

Os vistoriadores inspecionaram mais 20 ônibus da frota para verificar itens de segurança e avaliar a situação de cada veículo.

Pneus, parabrisas, elevador e cadeira para Pessoas com Deficiência (PcD), piso dos ônibus, além da funcionalidade do motor, foram alguns dos itens verificados pelos servidores do IMMU.

As vistorias continuam nos próximos dias e serão estendidas às demais empresas de ônibus.



