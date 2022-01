Procura emprego? Veja alterações no atendimento do Sine Manaus

A mudança ocorre devido a instituição do Decreto nº 5.228/2022. | Foto: Leandro Neves/ Semtepi

Manaus (AM) - O Sine Manaus, da Prefitura da capital, informa que os atendimentos nos três postos do órgão sofrerão alteração a partir desta segunda-feira, 17/1. A mudança ocorre devido a instituição do Decreto nº 5.228/2022, publicado no Diário Oficial do Município (DOM), no dia 14/1.

Os atendimentos do posto da galeria Espírito Santo, no Centro, estarão suspensos durante 15 dias.

Os postos da avenida Constantino Nery, no bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; e shopping Phelippe Daou, no bairro Cidade de Deus, zona Norte, funcionarão normalmente, porém os atendimentos presenciais só vão ocorrer se forem agendados através do “Minha Agenda Virtual”, no site https://www.manaus.am.gov.br/sine-manaus/ .

" Além do agendamento, estamos com uma oferta no número de empregos muito grande, por isso, vamos disponibilizar também quatro números de WhatsApp para atendimento das vagas. Sendo assim, o candidato entra em contato, faz a seleção enviando toda a documentação. Caso esteja tudo certo, ele será agendado para vir até o Sine apenas pegar a carta de encaminhamento. " Radyr Júnior, titular da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi)

Os números que o candidato pode ter um suporte durante o atendimento são: Sine Constantino Nery (92) 98842-204 e (92) 98842-4721; (92). Para Sine Phelippe Daou são: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107.

Decreto Nº 5.228/2022

O prefeito de Manaus, David Almeida, instituiu para os próximos 15 dias o regime de teletrabalho para servidores com idade igual ou superior a 60 anos e os portadores de comorbidades.

O decreto n° 5.228/2022, que estabelece o teletrabalho foi publicado na edição n° 5.263, do Diário Oficial do Município (DOM), da última sexta-feira, 14/1, e leva em consideração o aumento de casos de síndromes gripais e infecções pela variante Ômicron na capital.

