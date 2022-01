Semulsp realiza saneamento em Manaus para minimizar impacto de chuvas

A equipe de poda da Semulsp segue limpando o igarapé do Passarinho. | Foto: Divulgação / Semulsp

Manaus (AM) - A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), da Prefeitura de Manaus, iniciou o trabalho de recolhimento de lixo e outros materiais das ruas e igarapés da capital no sentido de minimizar os impactos das chuvas de inverno na capital. O secretário do órgão, Sabá Reis, destacou os impactos das chuvas na cidade nesta época do ano.

" Depois daquele dilúvio de segunda-feira, a prefeitura do David está aqui no igarapé do Passarinho, por meio dos nossos heróis da Semulsp, cuidando da limpeza do igarapé, com capinação e removendo todo o lixo e entulho. Vamos nos ajudar, evite jogar sujeira no igarapé, porque caso contrário, toda vez vai acontecer o que ocorreu ontem. " Sabá Reis, secretário da Semulsp

Limpeza no Igarapé do Passarinho e Japiim

Ainda no igarapé do Passarinho, a equipe de poda da Semulsp segue limpando o local. Além disso, outra área que recebeu serviços foi o bairro Japiim, na zona Sul de Manaus. Todos os dias, a Semulsp realiza a limpeza dos igarapés em Manaus. São 60 quilômetros de orla percorridos para a realização desse serviço.

Outras áreas

Áreas como a Manaus Moderna, Panair, igarapé do Franco, igarapé do 40, marina do Davi, porto da Ceam, praia da Lua, e ainda regiões rurais, como as comunidades do Livramento, Julião, Abelha e Nossa Senhora de Fátima recebem ações da prefeitura.

E nesta terça-feira, 18/1, não foi diferente, toda a orla da Manaus Moderna recebeu serviços de limpeza. A Semulsp também realiza limpeza próximo ao porto de Manaus, além do igarapé da comunidade Nossa Senhora de Fátima, área rural da capital.

700 toneladas de lixos

A Prefeitura de Manaus realizou, no último domingo,16/1, o transbordo de 700 toneladas de resíduos retirados dos rios e igarapés da cidade nos últimos 30 dias. O material retirado das orlas pelas equipes da Semulsp foi transportado do porto Trairi, no bairro Santo Antônio, zona Centro-Oeste, até o Aterro Sanitário Municipal, localizado no quilômetro 19, da AM–010 (Manaus – Itacoatiara).

A modalidade de limpeza dos igarapés e orla da cidade retirou em média 35 toneladas, por dia, de lixo, ao longo de 2021.

Grande parte desse material retirado das águas é composta de garrafas PETs, descartáveis e resíduos domésticos, que poderiam ser reciclados.



