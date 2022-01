Vídeo: preguiça cai de árvore e atinge carro de veterinário em Manaus

Veja a cena inusitada | Foto: Reprodução

Manaus (AM)- Um bicho-preguiça se desequibilibrou de uma árvore onde estava e acabou atingindo o carro de um veterinário, em uma avenida de Manaus, capital do Amazonas.

O parabrisa do veículo ficou destruído com o impacto.

No vídeo, é possível ver o animal em cima do carro com alguns galhos de árvore.

Coincidentemente a preguiça caiu no carro de um veterinário, que soube lidar com a situação adversa.

Após o acidente, ele mesmo examinou o animal e não constatou nenhum ferimento. Em seguida, a preguiça foi devolvida para a natureza.

Veja o vídeo:

Aparecem na cidade

Esta não é a primeira vez que o manauaras veem a espécie desfilando na cidade. Em maio do ano passado, um bicho-preguiça foi flagrado em um poste elétrico em meio a fiação da avenida Djalma Batista. A população, que passava no local, registrou a cena.

No dia 3 de janeiro deste ano, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) realizou o primeiro resgate de animais silvestres do ano.

Após solicitação feita por moradora nas primeiras horas do dia, equipe da Gerência de Fauna (GFAU) do Ipaam, deslocou-se até região residencial do bairro Tarumã, zona oeste de Manaus, e fez o resgate de duas preguiças-bentinho (Bradypus-tridactylus) fêmeas adultas, espécie nativa do Brasil.

Na ocasião, uma das preguiças foi encontrada, pela manhã, no quintal da moradora, que solicitou o resgate. E pela tarde, outra preguiça-bentinho tornou a visitar o mesmo local. Elas foram recolhidas com auxílio de materiais específicos, como o puçá (rede de captura para animais silvestres), e levadas de modo seguro por meio de caixas de transporte para a soltura posterior.

