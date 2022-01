Prefeito David Almeida inaugura praça Domingos Santana da Silva

No local, existia uma grande erosão que sofreu desgaste por conta de uma ocupação irregular. | Foto: Ruan Souza / Semcom

Manaus (AM) - As praças da cidade estão ganhando uma nova cara com as melhorias realizadas pela Prefeitura de Manaus.

Desta vez, os moradores da rua Budapeste, localizada no conjunto Nova Cidade, bairro Cidade Nova, zona Norte, foram contemplados com a reforma completa da praça recreativa Domingos Santana da Silva, entregue na manhã desta quinta-feira, 20/1, pelo prefeito David Almeida e pelo vice-prefeito e titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Marcos Rotta.

No local, existia uma grande erosão que sofreu desgaste por conta de uma ocupação irregular e recebeu ação emergencial da gestão municipal.

" Há quatro meses havia uma grande erosão aqui no local, por conta das fortes chuvas. Enfrentamos, em pouco tempo, um grande problema antigo. Hoje, a prefeitura entrega esse espaço todo revitalizado, já ocupado. Aqui existiam ocupações irregulares causando erosões. Com o trabalho da prefeitura, estamos buscando solucionar esses problemas. " David Almeida, prefeito de Manaus

As obras realizadas pela Seminf iniciaram de imediato com a implantação de redes de drenagem profundas, reaterro total da erosão, a contenção do talude com 15 metros de altura e 40 metros de comprimento, e a construção de uma escada hidráulica.

Além disso, a área conta com um novo espaço público, que oferece recreação e lazer, por meio de quadra de areia para futebol e vôlei, playground, academia ao ar livre, estacionamento, além de iluminação a LED.

" As erosões são resultado de problemas que existem há muitos anos, mas que agora estão recebendo, por parte da prefeitura, a atenção merecida. Aqui, refizemos a rede de drenagem, a recomposição de todo o talude, e foi construído brinquedos para as crianças, academia ao ar livre, quadra poliesportiva. O espaço hoje está revitalizado para que a comunidade possa usufruir. " Marcos Rotta, vice-prefeito e titular da Seminf

Homenagem

A praça recebe o nome de Domingos Santana da Silva, colaborador da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semuslp), que morreu em dezembro passado, após um acidente de trânsito.

" Homenagear o Domingos é homenagear todos os garis de Manaus que tem trabalhado e dado a cidade uma cara diferenciada. Agradeço ao trabalho de todos eles. " David Almeida, prefeito de Manaus

Leia mais:

Revitalização de unidades do PAC avança e garante modernização

Espaços esportivos no Colônia Terra Nova são inspecionados