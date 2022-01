Nova iluminação dos campos de futebol da zona Norte é vistoriada

A fiscalização da Ageman segue em ritmo de trabalho obedecendo os cuidados quanto à prevenção da Covid-19. | Foto: Divulgação/Ageman

Manaus (AM) - Os frequentadores dos espaços de esporte e lazer dos bairros Santa Etelvina e Colônia Terra Nova, na zona Norte da cidade, acabam de ser beneficiados com a modernização da iluminação pública.

A execução dos projetos foi concluída neste mês pela Prefeitura de Manaus e, nesta semana, o serviço foi vistoriado e recebeu o aval dos técnicos da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman).

No bairro Santa Etelvina, o Centro de Esporte e Lazer Amadeu Teixeira recebeu 56 novos projetores de LED, dos quais 40 de 150 watts foram instalados no campo de futebol de areia e outros 16 no ginásio coberto.

Com a substituição das lâmpadas convencionais pelo LED, serviço realizado pela concessionária Manausluz, a Prefeitura de Manaus conseguiu reduzir quase 80% da carga instalada.

Já no bairro Colônia Terra Nova, o campo de futebol Rio Piorini recebeu 16 projetores de LED de 150 watts, o que assegurou uma redução de 77% da carga instalada com a substituição da antiga iluminação convencional.

O diretor-presidente da Ageman, Fábio Alho, destaca que, mesmo diante do cenário de pandemia, a fiscalização da agência segue em ritmo de trabalho obedecendo os cuidados quanto à prevenção da Covid-19 e síndromes gripais.

" Conforme determinou o prefeito David Almeida, nosso trabalho não pode parar. A prefeitura tem dado continuidade às suas ações e nós precisamos fiscalizar se esses serviços estão sendo realizados conforme os projetos, a exemplo desse trabalho feito nos espaços de esporte e lazer da zona Norte que vistoriamos nesta semana. " Fábio Alho, diretor-presidente da Ageman

Além do cronograma de modernização da iluminação pública já realizado pela Prefeitura de Manaus, a população também pode contribuir com a melhoria do serviço, registrando os problemas como lâmpadas apagadas, queimadas, ausência de luminárias, estruturas danificadas ou baixa luminosidade diretamente à concessionária Manausluz por meio do aplicativo Manaus+Luz ou também pelo 0800-201-0001.

A Ouvidoria da Ageman atende as demandas por meio do whatsapp 98842-5821, e-mail [email protected] , site www. ageman.manaus.am.gov.br/ouvidoria e também pelas redes sociais ageman_manaus.



