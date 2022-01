Assistência médica e farmacêutica é ampliada em centro de testagem

O local conta com 40 estações de notificação, para atendimento inicial do usuário, e 20 estações de coleta | Foto: Ruan Souza/Semcom

Manaus (AM) - Como estratégia para ampliar a assistência médica e farmacêutica na capital, o prefeito de Manaus, David Almeida, abriu nesta quarta-feira, 19/1, o segundo Centro Municipal de Testagem para Covid-19, no Centro de Convenções Vasco Vasques, bairro Flores, zona Centro-Sul.

Acompanhado pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, o chefe do Executivo municipal destacou que a nova unidade vai ampliar também a capacidade de oferta de testes para diagnóstico de Covid-19 na cidade.

" Com a abertura desse centro e a parceria que o governador tem prestado juntamente à prefeitura, ampliamos a capacidade do atendimento inicial. A população vem até esses centros, tem o atendimento, tem o acolhimento, vai para consulta médica, tem diagnóstico, tem sua receita e já leva para casa seu medicamento para o início do tratamento. É um trabalho de excelência que a prefeitura está fazendo e vamos continuar com o trabalho incansável para resguardar a vida e a saúde da população da cidade de Manaus. " David Almeida, prefeito de Manaus

O novo centro montado pela prefeitura com apoio do governo do Amazonas, atenderá pessoas com sintomas gripais na fase inicial (até 7 dias), nesta quarta-feira, 19, até 19h, a partir dos próximos dias, o atendimento será das 9h às 17h, de segunda a sábado.

O local conta com 40 estações de notificação, para atendimento inicial do usuário, e 20 estações de coleta.

A capacidade de realização de testes é similar à do posto em funcionamento desde a semana passada no Studio 5 Centro de Convenções, ou seja, 200 por hora, incluindo coleta da amostra, testagem e emissão de resultado.

O atendimento médico é feito por uma equipe de 14 profissionais e dois pontos de atendimento farmacêutico também estão disponíveis para a entrega dos medicamentos prescritos.



A assistência médica e farmacêutica será prestada aos pacientes com resultado positivo e aos que, mesmo com resultado negativo, apresentem sintomas clínicos de Influenza.

O tipo de teste utilizado é o teste rápido de antígeno, feito com amostra de nasofaringe, coletada por via nasal, com swab (espécie de cotonete), com a entrega de resultado entre 15 e 20 minutos.

Presente na abertura, o governador Wilson Lima informou que o trabalho em conjunto com a prefeitura tem sido fundamental para dar o atendimento inicial à população.

" A gente tem trabalhado nessa parceria em conjunto com a prefeitura, alertando as pessoas sobre a necessidade de fazer o teste. Caso estejam com sintomas, que elas procurem o centro de testagem. Nosso objetivo é fazer com que a doença seja rastreada e se quebre a cadeia de transmissão. Estamos colocando aqui aproximadamente 50 profissionais, disponibilizando testes para a prefeitura, trabalhando de forma conjunta. É importante que haja esse empenho não só da prefeitura e do governo do Estado, mas também de toda a população. " Wilson Lima, governador do Amazonas

Público-alvo



O serviço de testagem é exclusivo para pessoas que apresentem sintomas. Pessoas sem qualquer sintoma de gripe ou com sintomas iniciados há mais de sete dias não devem procurar o Centro de Testagem e sim uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para atendimento médico.

Após esse período o teste rápido deixa de ser indicado.

Além dos dois Centros Municipais de Testagem, a rede de saúde da Prefeitura de Manaus oferece o exame para Covid em outras 32 UBSs, listadas no link https://bit.ly/ubscovidmanaus .

Com a abertura do serviço, passam a ser dois os grandes Centros de Testagem para Covid-19 na capital. O primeiro foi inaugurado pela prefeitura no Studio 5, zona Sul, no último dia 12, onde já foram realizados mais de 14 mil testes.

