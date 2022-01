Com previsão de cheia, Amazonas instala equipe para amenizar desastres

27 instituições integrantes do Grupo de Ações Coordenadas utilizarão seus recursos e infraestrutura para atuação integrada em assistência as comunidades vulneráveis. | Foto: Divulgação





Manaus (AM) - O Subcomando de Ações de Proteção e Defesa Civil do Amazonas, após previsão de nova enchente no Estado, segue com o planejamento das ações que serão executadas em auxílio aos municípios que deverão ser afetados pela cheia dos rios.

Por meio de decreto, o governador Wilson Lima instituiu o Grupo de Ações Coordenadas (Grac) para dar resposta aos problemas que deverão surgir com as alagações.

De acordo com o governo, as 27 instituições integrantes do Grupo de Ações Coordenadas utilizarão seus recursos e infraestrutura para atuação integrada em assistência as comunidades vulneráveis.

A assessoria pontuou ainda que O Grac também promoverá o estímulo aos comportamentos de prevenção capazes de evitar ou minimizar a ocorrência de desastres; a reorganização do setor produtivo; a reestruturação econômica das áreas atingidas por desastres; e o estabelecimento de medidas preventivas de segurança contra desastres em escolas e hospitais, situados em áreas de risco.

O Grupo de Ações Coordenadas será composto pelas seguintes instituições:

1. Subcomando de Ações de Defesa Civil - Subcomadec;

2. Casa Civil;

3. Casa Militar;

4. Secretaria de Estado de Administração e Gestão - Sead;

5. Secretaria de Estado da Fazenda - Sefaz;

6. Secretaria de Estado de Segurança Pública – SSP-AM;

7. Secretaria de Estado de Saúde – SES-AM;

8. Secretaria de Estado de Educação e Desporto - Seduc;

9. Secretaria Estadual da Assistência Social - Seas;

10. Secretaria de Estado de Produção Rural - Sepror;

11. Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania -

Sejusc;

12. Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus - Seinfra;

13. Secretaria de Estado do Meio Ambiente - Sema;

14. Secretaria de Estado de Comunicação Social - Secom;

15. Polícia Militar do Estado do Amazonas - PMAM;

16. Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas - CBMAM;

17. Fundação de Vigilância em Saúde “Dra. Rosemary Costa Pinto” - FVS-RCP;

18. Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza - FPS;

19. Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas - ADS;

20. Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas - Idam;

21. Companhia de Saneamento do Amazonas - Cosama;

22. Agência de Defesa Agropecuária e Floresta do Estado do Amazonas - Adaf;

23. Agência de Desenvolvimento e Fomento do Estado do Amazonas - Afeam;

24. Processamento de Dados do Amazonas S/A - Prodam;

25. Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas - Ipem;

26. Centro de Educação Tecnológica do Amazonas - Cetam;

27. Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas - Ciama.