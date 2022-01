Novo Airão contrata profissionais da saúde para atuação na pandemia

As contrações, de enfermeiros e técnicos de enfermagem, objetivam reforçar o quadro de funcionários que sofreu redução de 30% em decorrência de infecção pela doença | Foto: Reprodução

Novo Airão (AM)- A Prefeitura de Novo Airão, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), determinou a ordem de contratação de profissionais na área de saúde para intensificar as ações de combate à Covid-19 (novo coronavírus).

As contrações, de enfermeiros e técnicos de enfermagem, objetivam reforçar o quadro de funcionários que sofreu redução de 30% em decorrência de infecção pela doença. O que forçou o afastamento destes das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e, inclusive, na Unidade Hospitalar do Município.

Novo Airão registrou 330 casos, nas últimas duas semanas. Com o avanço dos números, além da contratação de pessoal, o prefeito Frederico Paes Júnior (PSC) também vai decretar novas medidas preventivas para conter o avanço da nova variante.

O decreto suspende a realização de todos os eventos públicos municipais. Também fica proibido o funcionamento de bares com som ao vivo e a lotação na pode exceder a 50% da capacidade de atendimento.

" Essa é a forma que vamos adotar para segurar o avanço da doença e proteger a população, principalmente os que não completaram o ciclo vacinal e que ficam mais vulneráveis ao risco de internação e, até mesmo, de perder a vida " Frederico Paes Júnior (PSC), prefeito

A procura por medicamentos na farmácia popular (municipal) sofreu elevação. Para assegurar o tratamento dos pacientes, o secretario municipal de Saúde (Semsa), Raimar Carvalho de Araújo, informou que está acompanhando o quadro de infecções e o atendimento à população. Ele também garantiu que o município está providenciando a compra de mais medicamentos para manter a distribuição.

O secretário explicou que, diante da grande procura, os remédios estão em falta junto aos fornecedores, mas a Prefeitura está na busca, em outros centros de venda. O prefeito Frederico Júnior também fez um apelo para que a população contribua de forma mais decisiva nessa luta acatando as medidas preventivas contra a Covid-19 e que procurem as UBSs para completar o ciclo vacinal.

“Essa é a única arma que existe para mantermos o nosso município em segurança contra a pandemia. Estamos fazendo o nosso dever, mas as pessoas precisam fazer a parte delas. A responsabilidade é de todos para que possamos combater essa nova variante e voltar à normalidade”.

Entre as ações, foram determinados ainda a descentralização do posto de vacinação, passando a ser feita em todas as UBS, inclusive na zona rural, e o funcionamento, no sábado, das unidades José Paulino, no bairro Santo Elias, e José Eurípedes, no centro, para atendimento das pessoas com sintomas de infecção.

O funcionamento ocorre, pela manhã e à tarde, com triagem ambulatorial, realização de exame, receita e entrega de medicamentos.

