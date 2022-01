Assaltos a unidades de saúde na zona Leste

Os atendimentos precisaram ser suspensos, devendo ser retomados nessa terça-feira, 25/1. | Foto: Divulgação

Na primeira, houve registro de uso de violência psicológica contra servidores e usuários, com uso de arma de fogo para intimidação.

Os atendimentos precisaram ser suspensos, devendo ser retomados nessa terça-feira, (25).

Na policlínica Doutor Comte Telles, houve furto de fiação e cabos de um aparelho de condicionador de ar e vandalismo em uma câmera de segurança no local durante a madrugada.

A Semsa Manaus está tomando as medidas cabíveis junto aos órgãos de segurança e solicitará reforço no policiamento nas áreas das unidades de saúde do município.



Leia mais:

Em ação cinematográfica, PMs frustram assalto a banco no Amazonas

Ladrão tenta assaltar drogaria e é espancado por população em Manaus