Ipaam realiza testagem rápida em servidores com sintomas gripais

| Foto: ´Reprodução

MANAUS (AM) - O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), em parceria com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP/AM), realizou 60 testes rápidos em servidores que apresentavam sintomas gripais, nesta quarta-feira (26/01). O processo de triagem para realização dos testes ocorreu no espaço do Tapiri, na sede do órgão.



Em meio a situação vivida em decorrência do aumento de casos de Covid-19 na cidade, os diretores do Ipaam, juntamente com o setor de psicologia, buscaram parcerias para a realização da testagem, que visa a detecção precoce da doença como forma essencial para prevenir a disseminação do coronavírus no ambiente de trabalho.

Para o Psicanalista do Ipaam e coordenador da ação de testagem, Igor Queiroz, essa ação vem com o objetivo de garantir a segurança de todos que se fazem presente diariamente nas variadas funções que exercem dentro Ipaam.

“Nesse momento é muito bom as pessoas terem essa consciência de se fazer o teste, pois sabemos que essa variante da Ômicron é uma variante que é facilmente disseminada e tem um poder de contágio muito forte. E mesmo que as pessoas não tenham sintomas específicos muito aparentes é importante fazer o teste para se conscientizar de que realmente está testando negativo, é e essa preocupação que o Ipaam tem e por conta disso nós conseguimos as testagens para que todos nossos servidores sintomáticos possam passar por esses exames” ressaltou Igor.

Para a Analista Ambiental, Rosa Mariette Geissler, a iniciativa do Ipaam só reforça todo o cuidado que o órgão vem tendo com os seus servidores durante esse período de pandemia.

“Eu achei importante a Instituição ter esse cuidado com os servidores, principalmente porque existem funcionários que não tem tempo de fazer o teste, e a sensação é de respeito e cuidado que a direção tem. Gostei muito também, pois eu estava preocupada porque eu estava com alguns sintomas, mas, graças a Deus deu negativo. Estou muito grata e recomendo que todos que puderem fazer, façam o teste que é de extrema importância”, declarou Mariette.

Leia mais:

Animal silvestre na cidade? Ipaam orienta como agir caso encontre um

Wilson Lima assina decreto para promoção de 89 servidores do Ipaam