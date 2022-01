Letreiro turístico de Manaus será instalado no Largo São Sebastião

O Teatro Amazonas é um dos 50 monumentos urbanos do mundo, conforme lista do jornal The Guardian. | Foto: Divulgação / Implurb

Manaus (AM) - Ícone de referência mundial quando se fala em Manaus, o Teatro Amazonas, no Largo São Sebastião, no Centro, considerado um dos pontos turísticos mais bem avaliados do Brasil, ganhará o letreiro oficial turístico da Prefeitura de Manaus, em parceria com o governo do Estado.

Técnicos do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) e o secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado, Marcos Apolo Muniz, realizaram visita técnica nesta quinta-feira, 27/1, ao Largo São Sebastião, para verificar os melhores pontos e ângulos para futura instalação do mobiliário.

" Ficamos felizes com a proposta da prefeitura de instalação do letreiro neste ponto, que tem intensa movimentação de turistas, dos manauaras, de pessoas de todo o mundo que vêm visitar a cidade e passam pelo Teatro Amazonas. Agora, além de poder fazer uma foto na frente do teatro, se poderá levar a lembrança com esta marca, que é o letreiro, fazendo parte da composição fotográfica e do cenário da capital. " Marcos Apolo Muniz, secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado

Segundo o secretário, o mobiliário só vai acrescentar valor ao sentimento de pertencimento pela cidade.

A previsão da prefeitura, após verificar medidas, dimensionamento e localização no Largo São Sebastião, é de fazer a instalação do letreiro em fevereiro.

O primeiro mobiliário foi inaugurado pelo prefeito David Almeida no início do mês, no complexo turístico Ponta Negra.

O letreiro turístico oficial de Manaus não tem custo aos cofres da prefeitura, sendo seu valor pago por meio de medidas compensatórias do Implurb.

Para o diretor-presidente do Implurb, engenheiro Carlos Valente, o mobiliário passa a ser a assinatura oficial da capital e será replicado em outros pontos, como a praça da Matriz e no futuro parque Encontro das Águas.

O letreiro turístico da Ponta Negra tem 10,50 metros de comprimento, 2,80 metros de altura, traz as letras da palavra “Manaus” e elementos vazados como corações e árvores.

Todo o corpo do mobiliário foi construído usando chapas metálicas, com estruturas em uma base de concreto para fixação segura.

A iluminação cênica vai proporcionar interatividade com o público, além de acompanhar as campanhas de saúde que usa as cores como referência.

Teatro Amazonas

Inaugurado em 1869 e localizado no Largo São Sebastião, o Teatro Amazonas é um dos 50 monumentos urbanos do mundo, conforme lista do jornal The Guardian.

Atualmente, o Teatro Amazonas consta na lista indicativa a Patrimônio da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Monumento de arquitetura ímpar e história singular, o Teatro Amazonas tem intensa ocupação artística e programação semanal, além de ser palco e cenário de famosos festivais e espetáculos.

Poucas cidades do mundo fizeram a construção de um teatro tão central para suas aspirações de grandeza urbana.

