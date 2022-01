AM registra queda de 37% no número de acidentes de trânsito em 2021

Apesar de uma redução de 2,5% na capital, os acidentes com vítimas fatais cresceram 6% no estado. | Foto: Reprodução

Manaus (AM)- O número de acidentes de trânsito no Amazonas caiu 37% em 2021, em comparação ao ano anterior. Os dados são do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

De janeiro a dezembro do ano passado foram registrados 9.212 acidentes no estado, contra 14.569 em 2020. Os dados se referem à soma dos acidentes envolvendo vítimas fatais, vítimas lesionadas e danos materiais.

Desses três tipos de acidentes (fatais, lesionados e danos materiais), dois tiveram redução na comparação entre os anos de 2020 e 2021, em todo o estado. Os acidentes com danos materiais tiveram redução de 45%, e com vítimas lesionadas, de 24%.

Apesar de uma redução de 2,5% na capital, os acidentes com vítimas fatais cresceram 6% no estado. Em Manaus, foram registrados 228 óbitos no ano passado, contra 234 em 2020. Já no interior ocorreram 101 mortes no trânsito em 2021, contra 76 em 2020.

Tipos de acidentes

Na estatística de acidentes de trânsito registradas no estado em 2021 versus 2020, os números foram os seguintes:

Danos materiais

2020: 9.306

2021: 5.115

Vítimas lesionadas

2020: 4.953

2021: 3.768

Vítimas fatais



2020: 310

2021: 329

Causas

Os atropelamentos e as colisões entre carros e motocicletas são os dois maiores causadores de acidentes com vítimas fatais na capital. Já no interior, os principais causadores de mortes no trânsito de são os atropelamentos e as quedas de motocicletas.

Embora sejam os maiores causadores de mortes nas vias do Amazonas, os atropelamentos tiveram uma diminuição de 4% na comparação entre 2021 e 2020. Em números absolutos, 90 pessoas foram vítimas de acidentes fatais desse tipo no ano passado, e 94 em 2020.

A maioria das vítimas que perderam a vida em acidentes de trânsito no Amazonas em 2021 é da faixa etária de 35 a 64 anos, seguida de pessoas com 18 a 24 anos.

