Manaus recebe força-tarefa para minimizar impactos da cheia

A força-tarefa é composta por outros órgãos municipais | Foto: Ruan Souza / Semcom

Manaus (AM) - O prefeito de Manaus, David Almeida, e o vice-prefeito e titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Marcos Rotta, deram início, nesta sexta-feira (28) à ação emergencial de manutenção das redes de drenagem em bairros da capital amazonense que historicamente sofrem com os alagamentos no inverno amazônico.

A primeira etapa do serviço aconteceu na avenida Getúlio Vargas, localizada no Centro.

" As equipes da Prefeitura de Manaus estão trabalhando para minimizar os efeitos desse momento de muitas chuvas. Estamos aqui no Centro, em um local que sempre deu problema com relação a alagamento. Isso é histórico. Esse problema tem mais de dez anos. Agora vamos recuperar e dar uma melhor condição e qualidade de vida para a população da cidade. Nós estamos em 17 pontos identificados pelas equipes da prefeitura e faremos essas desobstruções. Estamos também trabalhando para recuperar, mesmo com chuvas, as vias do Centro. " David Almeida, prefeito de Manaus

A força-tarefa é composta por outros órgãos municipais.

São eles: as secretarias municipais de Assistência Social e Cidadania (Semasc), de Limpeza Urbana (Semulsp), de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) e os institutos municipais de Planejamento Urbano (Implurb) e Mobilidade Urbana (IMMU).

Além da avenida Getúlio Vargas, os trabalhos também estão sendo iniciados em um trecho da avenida Torquato Tapajós, na zona Norte, e no bairro São José, na zona Leste.



A Semulsp está disponibilizando equipes para adentrar áreas de difícil acesso, onde as máquinas da Seminf não conseguem trabalhar.

" O prefeito David Almeida determinou a criação de uma força-tarefa entre as secretarias e institutos do município. Vamos iniciar na avenida Getúlio Vargas, com a confecção de uma grande caixa de águas pluviais para eliminarmos esse ponto, que coloca em risco não somente a via, como também edifícios e restaurantes. Daqui, vamos para o bairro São José, onde há uma escola que sofre com alagamento, e, posteriormente, vamos fazer uma grande intervenção na avenida Torquato Tapajós. " Marcos Rotta, vice-prefeito e titular da Seminf

Igarapés

O chefe do Executivo municipal ainda destacou que os serviços também serão realizados em igarapés por diversas zonas da cidade.

" Vamos entrar também em pontos de igarapés para fazer algumas dragagens e limpezas, para que assim possamos garantir dias melhores na nossa cidade para a população em relação às fortes chuvas que tem caído na nossa cidade e ao forte inverno que estamos enfrentando no mês de janeiro. " David Almeida, prefeito de Manaus

