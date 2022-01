Fachadas históricas do centro de Manaus terão cores padronizadas

A inserção de uma paleta de cores e modelos cromáticos no Manual de Placas vai beneficiar diretamente as pessoas que desejam apenas pintar suas fachadas. | Foto: Divulgação/Implurb

Manaus (AM) - Padrões de cores para serem usadas nas fachadas de prédios de interesse histórico e de unidades contemporâneas na região central de Manaus é a inovação que está sendo criada no projeto de revitalização e reabilitação do local. A proposta foi tema de pauta entre diretoria do Implurb e Iphan e será integrada ao “Manual de Placas – Parâmetros para Publicidade, Bancas e Recomposição de Fachadas no Sítio Histórico e Centro Antigo da Cidade de Manaus”, fortalecendo o acordo de cooperação técnica entre as autarquias.

" A paleta cromática vai dar condições ao cidadão de usar as cores para pintura do seu imóvel sem que ele precise passar por análise prévia do Iphan e do Implurb. O Iphan fará a formatação deste projeto e encaminhará ao Implurb para inclusão no manual. " Karla Bittar, superintendente do Iphan no Amazonas

A paleta de cores estará disponível para atender dois tipos de imóveis no Centro: os de interesse de preservação, que constam de listagem das autarquias, e os que não são de interesse, são contemporâneos e outros. Os monumentos e edificações de referência, como Teatro Amazonas, Palacete Provincial, entre outros, continuam tendo a análise prévia e aprovação pelos órgãos.

" A partir da paleta existente, se tem um conjunto de opções de cores, que destacam elementos das construções, que valorizam os edifícios e imóveis dos conjuntos arquitetônicos. Queremos valorizar os prédios que são protagonistas e tem os valores e atributos arquitetônicos do Centro. " Karla Bittar, superintendente do Iphan no Amazonas

As construções que não são de interesse histórico ou prédios contemporâneos dentro da paisagem e ambiência da região também terão uma paleta específica, mais neutra, para que possam ser revitalizados com pintura, já que fazem parte do conjunto tombado.

" A ideia é que o proprietário possa fazer a pintura com uma simples comunicação ao Iphan e Implurb. Isso vai permitir atender a demanda do cidadão, desde que utilize a paleta proposta. " Karla Bittar, superintendente do Iphan no Amazonas

" É importante pensar em economia de tempo e de recursos, e a proposta de pintura de fachadas, a partir de modelos, vai permitir isso ao cidadão. Temos um belo exemplo feito na rua Bernardo Ramos e o prefeito David Almeida tem o projeto ‘Nosso Centro’, que prevê diversas intervenções, incluindo agora esta nova proposta. Estamos atuando para que o Centro tenha maior vitalidade. Os vários modelos cromáticos são baseados nas boas práticas urbanas e de preservação do patrimônio. " Carlos Valente, engenheiro diretor-presidente do Implurb

Autorização

A inserção de uma paleta de cores e modelos cromáticos no Manual de Placas vai beneficiar diretamente as pessoas que desejam apenas pintar suas fachadas.

" Muitas vezes, hoje, é preciso desenvolver um projeto, fazer estudo e registro nos órgãos. Isso demanda tempo e custos. A proposta feita pelo Iphan, que terá parceria com o Implurb, vai reduzir tempo e recursos para quem quer apenas pintar as suas fachadas, sem nenhuma outra intervenção. Será uma autorização simplificada, sem nem precisar dar entrada em processo e esperar a licença, já que existe uma demanda muito grande nos dois órgãos. " Pedro Paulo Cordeiro, diretor de Planejamento Urbano, arquiteto e urbanista

Manual

A terceira edição do “Manual de Placas – Parâmetros para Publicidade, Bancas e Recomposição de Fachadas no Sítio Histórico e Centro Antigo da Cidade de Manaus” está na fase final de produção e design para ser lançada no primeiro trimestre de 2022.

O manual visa padronizar parâmetros para publicidade, bancas e recomposição de fachadas no sítio histórico e Centro Antigo da cidade Manaus, destacando a importância do tombamento para a preservação da memória e da cultura na sociedade.

O trabalho tem coordenação da Gerência de Patrimônio Histórico (GPH) do Implurb, para composição de um texto atual e de fácil interpretação e prática para empresários, comerciantes, lojistas e proprietários de imóveis na área.



Leia mais:

Letreiro turístico de Manaus será instalado no Largo São Sebastião

Manaus ganha reforma e novos espaços públicos