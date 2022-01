Carreta da Vacina está disponível para população do Nova Vitória

A carreta está aplicando 1ª, 2ª e 3ª doses, além da 4ª dose | Foto: Rodrigo Santos/SES-AM

Manaus (AM)- Os moradores do bairro Nova Vitória, na zona Leste de Manaus, ainda podem aproveitar a Carreta Vacina Amazonas, que está estacionada no Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Professora Cinthia Régia Gomes do Livramento nesta segunda-feira (31)

A estratégia do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (SES-AM), é ampliar o acesso da população à vacina contra a Covid-19 e aumentar a cobertura vacinal na zona leste da cidade.

A carreta está aplicando 1ª, 2ª e 3ª doses, além da 4ª dose, para as pessoas com alto grau de imunossupressão, que receberam a dose de reforço há pelo menos quatro meses.

" Estamos incansavelmente trabalhando para que todos tenham acesso à vacina, e reforço o pedido para os moradores dessa região, que procurem a carreta ou os postos de vacinação para receber sua dose da vacina. É muito importante que todos sejam imunizados para que possamos vencer a pandemia da Covid-19 " Anoar Samad, secretário de Saúde

Profissionais de saúde da SES-AM e da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), com o apoio da Prefeitura de Manaus, estão no local até as 15h para atender a população.

Balanço

Mais de 24 mil doses já foram aplicadas na Carreta Vacina Amazonas desde que a ação foi lançada. Foram aplicadas 9.578 doses enquanto a unidade esteve instalada na Praça Heliodoro Balbi (antiga Praça da Polícia), no Centro; 11.454 doses durante passagem da unidade móvel pelo Centro Estadual de Convivência da Família (CECF) Padre Pedro Vignola, na zona norte; e 2.255 doses durante a ação no bairro Tarumã.

Até o momento, 869 doses foram aplicadas no Ceti Cinthia Régia do Livramento, no bairro Nova Vitória.

Para a população acima de 60 anos, o intervalo para a terceira dose é de pelo menos três meses da aplicação da segunda dose. Para pessoas entre 12 e 59 anos, a imunização com a dose de reforço exige um intervalo de pelo menos quatro meses.



Para receber a dose de reforço, é necessário apresentar a carteira de vacinação, documento de identificação original com foto ou certidão de nascimento (se menor de 17 anos) e CPF.

Para a aplicação da 4ª dose, os documentos necessários são: carteira de vacinação, documento de identificação com foto, CPF, e laudo médico ou outro documento que comprove a condição – original e cópia, que ficará retida para controle.

