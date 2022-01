Calçamento do entorno do Parque do Mindu é ampliado em Manaus

O vice-prefeito e titular da Seminf, Marcos Rotta, acompanhou o início das obras | Foto: Osmar Neto/Seminf

Manaus (AM) - Iniciou nesta segunda-feira (31) as obras de ampliação de todo o calçamento no entorno do Parque Municipal do Mindu, localizado na rua Dom João, bairro Parque 10 de Novembro, na zona Centro-Sul da capital.

O calçamento estava fora do padrão, com quase 50 centímetros de largura. Agora, com esse novo projeto, a área terá 1,20 metros de largura, para garantir segurança a todos que trafegam no local.

O compromisso da Prefeitura de Manaus é de levar acessibilidade a todos, com calçadas mais largas, para dar segurança principalmente aos cadeirantes.

Uma equipe com 20 trabalhadores da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) executa os trabalhos.

O vice-prefeito e titular da Seminf, Marcos Rotta, acompanhou o início das obras e informou que, além do calçadão, o parque do Mindu também será revitalizado na sua área interna.



" Aqui é uma obra de muita relevância. As pessoas nos exigiam que o calçamento fosse reformado dentro da ‘Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência’. Estamos atendendo como determinou o prefeito David Almeida, além de dar outras providências, como a reforma do parque, ação que será anunciada muito em breve pelo prefeito, que tem visto com muita sensibilidade todas as possibilidades de atendermos as demandas da população. " Marcos Rotta, vice-prefeito e titular da Seminf

Para Luciana Silva Santos, moradora do bairro e frequentadora do parque, a ação é benéfica para todos, pois uma calçada ampla faz com que a trafegabilidade seja bem mais segura.

" Estou muito feliz em ver que essa calçada está sendo ampliada, estava cansada de andar me espremendo entre os carros e com medo de sofrer acidentes. Agora sim, teremos um calçamento seguro. " Luciana Silva Santos, moradora do bairro e frequentadora do parque

Leia mais:

Nova Floresta terá campo desportivo revitalizado em Manaus

Manaus recebe R$155 milhões para infraestrutura e agricultura familiar