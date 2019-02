'Princesinha do Javari': Atalaia do Norte completa 64 anos de história

“Vale do Javari

Vale das madeiras, pérola, á, á

Palmeiras do Javari

Dos índios arredios, pérola, á, á

Nada vale como um vale de lágrimas”





Atalaia do Norte - Na toada “Vale do Javari”, do amazonense Ronaldo Barbosa, é possível conhecer um pouco da história do município de Atalaia do Norte, que, neste sábdo (23), completa 64 anos de tradição. Localizada a 1136 quilômetros de Manaus, a cidade também é conhecida como "Pérola do Javari", apelido carinhoso dado por um ex-prefeito da cidade durante a década de 70.

Às margens do Rio Javari, está Atalaia do Norte | Foto: Nailson Tenazor

Atalaia é uma cidade de cultura diversa. Quem a visita tem a sensação de conhecer vários países ao mesmo tempo. Essa influência deve-se à proximidade com as fronteiras de Peru e Colômbia. A rodovia BR-307 também liga a cidade aos municípios de Benjamin Constant e Tabatinga. O município é casa da maior reserva de índios isolados do mundo. Os Korubo e indígenas conhecidos como "flecheiros" evitam qualquer tipo de contato com o homem branco.

Tanta diversidade torna a cidade um local encantador e com história rica. O município surgiu após a decadência de um povoado chamado 'Remate de Males', que também deu origem ao município de Benjamin Constant. Os então moradores da comunidade se mudaram para o Seringal Cametá, onde, posteriormente, surgiria Atalaia no fim da década de 40.

Uma das principais características da cidade é a diversidade cultural | Foto: Nailson Tenazor

O nome da cidade foi dado apenas anos depois e fazia referência a uma característica geográfica do lugar: a altura do terreno em que a cidade foi construída. Por sua altitude elevada, o município ficou conhecido como "Sentinela do Norte". A palavra 'Atalaia' é um sinônimo para guardião ou vigia e ressalta o importante papel da cidade na proteção das fronteiras brasileiras.

No município, moram aproximadamente 18,6 mil pessoas, segundo estimativa do IBGE realizada em 2016. A população de indígenas no local é uma das maiores do país, são quase 4 mil índios de diversas etnias que vivem espalhados por toda a região do Rio Javari. Juntas, as reservas chegam a ocupar quase 9 mil hectares de terras.

Atalaia faz fronteira com Peru e fica próximo à Colômbia | Foto: Nailson Tenazor

Devido a distância em relação à capital amazonense, os moradores de Atalaia do Norte utilizam as fronteiras com Peru e Colômbia (através de Tabatinga) como forma de desenvolvimento. É comum habitantes da cidade fazerem compras, viajar ou investir no comércio dos países vizinhos. No caminho inverso, turistas estrangeiros entram no Brasil e seguem até Manaus em viagens de barco que duram até três dias.



Tanta diversidade influenciou os costumes dos atalaienses, inclusive a culinária. Um dos moradores da cidade, Nailson Tenazor, de 47 anos, diz que a comida de Atalaia se parece muito com a peruana, mas também tem traços da culinária indígena e colombiana.

“Na cidade temos muito restaurantes peruanos e todos nós frequentamos muito”, comentou Tenazor. Segundo ele, sempre que vai visitar familiares ou amigos que moram na capital, leva iguarias da terra natal. “É a primeira coisa que pedem, aí tenho que levar doces, temperos”, conta.

No município está localizada a maior reserva de índios isolados do mundo | Foto: Nailson Tenazor

A economia do município é baseada principalmente na pesca. O pirarucu manejado é um dos principais produtos comercializadas no município. Durante o último trimestre do ano passado foi organizada a ‘Feira do Pirarucu’, na praça central da cidade. O objetivo dos comerciantes era vender até uma tonelada de peixe.



Outro ponto forte na economia de Atalaia é a exportação madeireira, uma alternativa nos períodos de defeso dos peixes, quando algumas espécies não podem ser capturadas. Para extrair as toras é necessário ter autorização e seguir os regulamentos impostos pelos órgãos de proteção ambiental do Amazonas.

Os ‘Come Jambo’

Muitas histórias marcam o povo de Atalaia, uma delas é conhecida como ‘Come Jambo’. A árvore é símbolo da cidade devido ao grande número de exemplares da espécie espalhados pelo município. Logo, não demorou muito para que moradores de municípios e países vizinhos apelidassem os atalaienses de "come jambo".

A economia atalaiense se baseia na pesca e no comércio de produtos naturais | Foto: Nailson Tenazor

Mas o título está longe de ser uma vergonha. O apelido pegou e hoje os cidadãos de Atalaia têm orgulho de serem reconhecidos assim. Tenazor explica que a brincadeira começou pelos vizinhos de Benjamin Constant. “Sempre tivemos muitos jambeiros na cidade e os benjaminenses começaram a nos chamar assim. Eles não tinham essa árvore na cidade deles”, explica o morador.



Festivais

Uma cidade com um povo tão encantador e animado não poderia deixar de lado as comemorações. Atalaia realiza diversos festivais durante o ano. Os principais são a festa do santo padroeiro da cidade, São Sebastião, que ocorre no início de janeiro e dura cerca de uma semana; os Jogos Três Fronteiras, que reúnem nove municípios do Brasil, Colômbia e Peru; além das comemorações do aniversário da cidade e festivais culturais normalmente realizados no período junino.

Os festejos para o santo padroeiro da cidade duram cerca de 10 dias | Foto: Nailson Tenazor

Durante os festejos de São Sebastião a cidade fica lotada de fiéis de todos os lugares. São dez dias de programação cultural e religiosa repleta de alegria e devoção. Os moradores também se envolvem em competições para arrecadar alimentos e disputam os postos de rei e rainha da festa. No último dia do festival é feita a coroação dos eleitos e realizada uma grande procissão. Neste ano, cerca de 3 mil pessoas celebraram o Dia de São Sebastião.



Já os Jogos Três fronteiras são um símbolo da diversidade cultural de Atalaia. A última edição do evento contou com 1,2 mil atletas e durou cerca de uma semana. Equipes masculinas e femininas disputam modalidades como handebol, futebol e atletismo. Os ganhadores recebem medalhas e troféus.

Em Atalaia é possível sentir a influência de todas as culturas dos povos que moram próximo ao município | Foto: Nailson Tenazor

Município orgulhoso de sua história, Atalaia não poderia deixar de comemorar sua data de criação. Os festejos para o aniversário da cidade duram pelo menos três dias e contam com a presença de atrações nacionais e locais. Neste ano, o humorista Adamastor Pitaco fará uma apresentação para os atalaienses. O evento contará também com a presença do cantor Rafael Bandeira, filho do vocalista da banda Raça Negra.

O povo de Atalaia do Norte tem verdadeiro orgulho de sua terra, o morador Nailson Tenazor é testemunha disso. “Eu posso rodar o mundo, mas nunca vou esquecer minhas raízes. Esses ensinamentos passo para o meu filho, para que ele também seja fiel ao lugar de onde ele veio”, completa.

