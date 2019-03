História de Lábrea: princesinha do Purus completa 133 anos

Lábrea - O município de Lábrea – a Princesinha do rio Purus – completa nesta quinta-feira (7), 133 anos de história. À margem do rio Purus, a cidade, típica de região de Várzea, dominada por indígenas no passado, sofreu influência cultural de nordestinos que chegaram à região, para exploração da borracha, no século passado.



Atualmente, o lugar é um promissor centro de produção agrícola familiar, no sul do Amazonas, região que desponta para o agronegócio.

Distante a aproximadamente 700 km de Manaus, a sede do município pode ser acessada por terra, água e ar. Por meio de rodovias federais, o viajante que parte de Manaus, pode chegar à cidade em 13 horas (BR 319, BR 230 e BR 317). A viagem, partindo da capital de barco, dura mais que o triplo do tempo – cerca de sete dias a bordo de recreio.

A cidade é conhecida por ser um dos únicos polos de formação nas proximidades da região sul do Amazonas | Foto: Divulgação

O município de Lábrea é formado por cinco bairros. De acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), a cidade, de 44 mil habitantes, conta com construções pintadas em cores quentes, casas de madeira e alvenaria. A cidade conta com órgãos públicos e a praça principal, abrigando a centenária catedral de Nossa Senhora de Nazaré.

História e economia

A herança do chamado Ouro Branco garantiu à Lábrea crescimento enquanto área urbana, originada da economia do látex, na Época Áurea da Borracha.



O coronel Antônio Rodrigues Pereira Labre, foi o responsável por trazer à região a maior leva de nordestinos migrantes, o que permitiu o estabelecimento de uma comunidade, às margens do rio Purus, em 1871, que mais tarde se transformaria no município. Com a ajuda de missões católicas, a cidade foi povoada e urbanizada.

A cidade não possui rodoviária, ou porto para as embarcações. A foto de antigamente mostra a realidade ainda vivida pelos moradores de embarques e desembarques improvisados | Foto: Divulgação





Após dez anos de povoado, a lei provincial 532, elevou a Freguesia de Lábrea à categoria de vila. Originalmente chamada de Amaçiary, nome indígena correspondente à expressão “cair doente”, o primeiro nome oficial da vila foi Nossa Senhora de Nazaré do Ituxi, dada por Dom Antônio Macedo Costa.

Cinco bairros principais dividem a moradia dos filhos de Lábrea | Foto: Divulgação

Meio Ambiente:

O município de Lábrea está inserido no bioma amazônico. Nele há algumas unidades de conservação, a exemplo exemplo RESEX Médio Purus e Reserva Extrativista (Resex) Rio Ituxi mantido com parceria com o Instituto Chico Mendes e o seringal Novo Encanto.

Formação cultural

O município situa-se entre dois grandes rios (Purus e Madeira) e duas importantes áreas culturais indígenas, com possível influência em suas tradições. O processo de colonização e a característica de se encontrar entre 3 estados brasileiros (Acre, Amazonas e Rondônia) com histórias distintas e forte influência da colonização boliviana, asseguram a Lábrea uma rica diversidade cultural

As casas, às vezes de madeira e às vezes de alvenaria, se dividem com quintais canteiros extensos | Foto: Divulgação

Agricultura familiar

Com um comércio fortemente atrelado à agricultura familiar, é comum nos finais de semana a presença de caminhões com frutas e hortaliças, vindos de regiões vizinhas, fortes produtoras do setor agropecuário como Humaitá e Porto Velho. Pela presença da vegetação de várzea, a cidade é conhecida pela produção do feijão de corda.

Com renda salarial mensal em média de 1,7 salários mínimos, segunda aponta levantamento do IBGE nos últimos anos, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita chega aos quase R$9 mil.

Aniversário

O aniversário da cidade, dia 7 de março, se dá pela data de instalação da Câmara dos Vereadores, onde comemora-se sempre em março, a festa cultural pela passagem histórica da cidade. Na semana final de agosto, ocorre na cidade a famosa Festa do Sol. Há também A festa da Padroeira da cidade, Nossa Senhora de Nazaré. Durante as comemorações, em setembro, há procissões religiosas, festas de quermesse e escolha da Miss Lábrea.



Educação em Lábrea

Nos últimos 20 anos, Lábrea passou por uma reforma educativa abrangente que, segundo o professor e ex-secretário de cultura e educação do município, Valdinei de Lima, transformou a cidade em uma referência na região. A cidade abriga dez escolas municipais de Ensino Fundamental, uma escola pública para o Ensino Médio, o campus do Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia do Amazonas (Ifam), e os polos universitários da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e da Universidade Aberta do Brasil (UAB).

Uma das ruas do comércio da cidade | Foto: Divulgação

“Na minha época de aluno do ensino básico, nos anos 1980, nós estudávamos até a oitava série e, quem quisesse continuar, iria para as capitais de Porto Velho ou Manaus, muitas vezes até sendo obrigado a mudar de cidade. Hoje, os moradores podem escolher traçar toda a trajetória acadêmica dentro do município. Da creche maternal ao mestrado, recentemente implantado, o aluno labreense não precisa mais sair de onde mora para estudar. A demanda de pessoas vindas de Pauini, Canutama e Tapauá, por exemplo, é prova da procura local como o centro de educação mais próximo das vilas e zonas rurais da região", explica.

Como servidor público na área de educação, Lima foi coordenador do ensino básico, diretor de universidade e secretário de Educação e Cultura. Após oito anos de gestão, ele se diz conhecedor da região e das questões que envolvem o município em várias áreas.



Na Festa do Sol, a cidade inteira se reúne na praia ao som de músicas típicas e sertanejas, além de eleger o garoto e a garota sol | Foto: Divulgação

“Como trabalhador da educação, pude conhecer a realidade das zonas rurais e das comunidades ribeirinhas, nos limites de quase 70 mil quilômetros quadrados do território de Lábrea. Descobri que Lábrea é um município continental. Por meio das famílias de assentamento, conheci a realidade de quem vivia afastado da urbanização. Quando olho para trás, vejo que implantar o Ensino Médio semipresencial nestas comunidades, foi um tremendo marco para levar conhecimento a essas pessoas", relata.



Segundo Lima, os camponeses deixaram de ficar à mercê de políticos mal intencionados. Conhecem mais os direitos e deveres como cidadãos. Apesar de uma melhora relativa nesta questão, o educador pondera que Lábrea ainda é refém de determinadas escolhas na área política. "A infraestrutura das escolas e o investimento tecnológico no polo é um dos problemas visíveis na cidade", opina.

Na festa da padroeira da cidade, vários fieis se reúnem à frente da igreja da Matriz para celebrar a devoção à Nossa Senhora de Nazaré | Foto: Divulgação





Também na área educacional, como é comum em muitas cidades do interior do Estado, persiste o pouco reconhecimento ao profissional da educação. Com um salário-base de R$ 900 para professores concursados, pode-se atingir o limite R$ 1.300, após reconhecimentos de carreira e bonificações salariais.



Formado em Estatística pela UEA, Jeslomar Batista Oliveira, de 29 anos, começou sua trajetória acadêmica na cidade quando criança. “Na minha visão, Lábrea precisa melhorar a estrutura física das instituições, de um modo geral, e ainda investir na aprendizagem para o apoio acadêmico. Em diversos momentos ao longo dos anos, senti esta falta de incentivo nos meus estudos”.

Tempos difíceis: Febre Negra de Lábrea



Na década de 1980, altos índices de casos de cólera no país foram registrados também em Lábrea. Cientistas e pesquisadores na época, descobriram uma doença inédita na cidade. O vírus da hepatite D, se mesclava ao vírus da hepatite B, em portadores crônicos da doença. Intitulada a “Febre Negra de Lábrea”, a combinação viral é considerada tão mortal quanto o vírus Ebola, causando mortes rápidas em questões de semanas. Até os dias atuais, pesquisadores ainda estudam sobre as causas desta endemia local e os desdobramentos científicos que se sucederam após essa crise na saúde local.

A vista central da cidade de cima | Foto: Divulgação









