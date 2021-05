Colégio Brasileiro e Arquidiocese realizam mesa redonda

Manaus - O Colégio Brasileiro Pedro Silvestre e a Arquidiocese de Manaus realizarão no dia 5 de junho uma mesa redonda com o tema “Amazônia, redescobrindo nossas raízes e dirimir as demandas do presente”. A programação vai começar às 7h30, acontecerá no auditório do colégio Brasileiro, rua 10 de junho, Centro de Manaus. As inscrições são gratuitas e valerão horas complementares.

O objetivo do tema é expandir as possibilidades de aprendizagem sobre a importância da Amazônia. O assunto abordado busca sensibilizar, estimular e trazer reflexão acerca da Amazônia, suas problemáticas e potencialidades.

De acordo com o coordenador do evento Iuri Lima, após a mesa redonda, haverá uma caminhada simbólica, com início no colégio rumo à Praça do Congresso, em frente ao IEA.

Quem quiser se inscrever deverá ir até a secretaria do colégio ou na paróquia São Sebastião, ou ligue para os contatos, professor Iuri Lima (92) 98426-1616 ou para o professor Sergio Reis (92) 99196-9130.

