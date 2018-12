Almoço solidário beneficia 200 pessoas carentes na Vila da Felicidade

Cinco cozinhas cadastradas no Fundo Manaus Solidária vão receber a campanha até a próxima sexta (21) | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

Manaus - Com mais de 200 pessoas alcançadas, dentre maioria crianças da Vila da Felicidade, no bairro Mauazinho, Zona Leste de Manaus, o primeiro dia do almoço comunitário do "Natal com Abraço" ocorreu nesta segunda-feira (17). As presenças do Papai e Mamãe Noel marcaram o período festivo do fim de ano com a entrega de 1 mil panetones e 50 quilos de peixe às famílias carentes.

A ação faz parte da campanha especial coordenada pelo Fundo Manaus Solidária (FMS), em que se divide em eixos temáticos pela cidade. Até a próxima sexta-feira (21), as cozinhas comunitárias em Petrópolis, Feira da Panair, ambas na Zona Sul, Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste, e no Parque do Idoso, Zona Centro-Sul, também receberão as atividades.

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, destacou que as unidades de segurança alimentar servem para oferecer os serviços básicos de alimentação em regiões de periferia, porém dependem de doações da população. "Esse almoço, por exemplo, foi patrocinado por diversas empresas de supermercado. Assim, a inclusão social fica mais rápida com o incentivo particular e da sociedade em geral", comentou.

Na cozinha da Vila da Felicidade, a refeição garantida à população é apenas o almoço, sendo promovida nesta época o cardápio da ceia natalina. Além de alimentos, a população também pode oferecer itens básicos como material básico de higiene, colchões, lençóis dentre outros objetos de uso domésticos.

A presidente do FMS, Elisabeth Valeiko, chamou a atenção para os manauenses cumprirem o último ato de cidadania neste ano. "Convido a todos para participarem ao menos um dia de algum almoço solidário para conhecer de perto as famílias e enxergarem a necessidade real das doações", declarou.

A meta do FMS é arrematar mil pessoas nos cinco almoços promovidos nas cozinhas comunitárias. Outros eixos da campanha é a decoração natalina em diversos pontos públicos da cidade como postos de iluminação e árvores em meio-fios, além de programações culturais concentradas no Centro Histórico de Manaus.

No próximo domingo (16), a Feira do Paço vai contar com apresentação de corais, cantata de Natal, feira gastronômica e de arte criativa a partir das 16h. O Museu da Cidade vai funcionar até às 20h. Às 20h20, novos corais se apresentarão na programação: Musikart, Cosmos e da Sefaz. O “Natal do Abraço na Feira do Paço” encerrará às 22h.

