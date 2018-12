Barreirinha recebe Seminário de Avaliação da Aprendizagem Escolar

A iniciativa vai oportunizar aos professores, pedagogos e gestores da rede municipal de ensino momentos de reflexão a cerca dos pressupostos teóricos que embasam as avaliações interna e externa | Foto: Divulgação





A Prefeitura Municipal de Barreirinha, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promove na próxima terça-feira, 18, o 1º. Seminário sobre Avaliação Interna e Externa da Aprendizagem Escolar, uma ação que integra o projeto “Renovando o Futuro”, voltado a preparar professores e alunos para a Prova Brasil de 2019.

O exame vai apontar os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) nas escolas públicas e particulares de todo o país. A programação do seminário da Secretaria de Educação de Barreirinha inicia às 7h30 e vai até às 17h, no Centro Poliesportivo Eduardo Braga, localizado na Rua Maria Belém, n º. 179.

Segundo o prefeito de Barreirinha, Glenio Seixas, a iniciativa vai oportunizar aos professores, pedagogos e gestores da rede municipal de ensino momentos de reflexão a cerca dos pressupostos teóricos que embasam as avaliações interna e externa, associados a uma análise dos instrumentos cognitivos, com vistas a uma intervenção pedagógica e de sua importância para o alcance das metas propostas pelo Ideb.

“É cada vez mais evidente que a preparação de cidadãos competentes para atuar de forma crítica e responsável na construção de uma sociedade mais justa, democrática e desenvolvida, exige um perfil de qualificação em que o desenvolvimento completo do conjunto de inteligências é fundamental. Na prática, queremos associar o conhecimento em provas objetivas à capacidade de interpretação de cenários”, explicou o prefeito.

Glenio Seixas disse ainda que a avaliação do aluno feita no processo cotidiano da sala de aula é aquela que possibilita o diagnóstico da dificuldade individual de cada criança e jovem ao apontar as medidas a serem tomadas para que o direito de aprender seja garantido a todos os seus alunos. Inclusos nesse processo estão os aspectos teóricos e práticos relativos a avaliação da aprendizagem na perspectiva de melhoria da qualidade da educação do município.

A avaliação do aluno feita no processo cotidiano da sala de aula é aquela que possibilita o diagnóstico da dificuldade individual de cada criança | Foto: Divulgação





“Assim sendo, esperamos que as discussões neste evento permitam aprofundar e refletir sobre a avaliação como instrumento a serviço da aprendizagem do aluno que deve contribuir para a análise e para a decisão de quais ações pedagógicas deverão ser tomadas durante o processo de ensino”, concluiu o prefeito de Barreirinha, lembrando que o município de Barreirinha tem, atualmente, com 96 escolas e 9 mil alunos.

Prova Brasil

A Prova Brasil e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) são avaliações para diagnóstico, em larga escala, desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC). Têm o objetivo de avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro a partir de testes padronizados e questionários socioeconômicos.

Nos testes aplicados no quinto e nono anos do ensino fundamental, os estudantes respondem a itens (questões) de língua portuguesa, com foco em leitura, e matemática, com foco na resolução de problemas. No questionário socioeconômico, os estudantes fornecem informações sobre fatores de contexto que podem estar associados ao desempenho.

Programação

7h30 às 8h - Credenciamento

8h às 9h - Abertura Oficial

9h às 12h - Palestra: “Avaliação em Larga Escala” , com Prof. Jander Freitas

14h às 14h30 - Apresentação Cultural (alunos)

14h30 às 16h30 - Palestra: Leitura: relações entre concepções e práticas pedagógicas, com as professoras Tatiana Del Pilar e Sirlei Baima.

*Com informações da assessoria