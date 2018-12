Quatro pessoas ficam feridas em incêndio no Educandos, informa Semsa

Manaus - Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas no incêndio que atinge casas de madeira no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus, na noite desta segunda-feira (17). A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).Seis ambulâncias foram deslocadas para atendimento no local.

Uma vítima foi levada ao Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto. Três pessoas foram encaminhadas ao Serviços de Pronto Atendimento (SPAs). Não há informação sobre o estado de saúde delas.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), muitos adultos e crianças inalaram fumaça.

O Instituto Médico Legal (IML) informou que até as 22h40 (horário de Manaus), não havia sido acionado para o local.

Mais informações em instantes.

Leia Mais:

Incêndio de grandes proporções atinge casas no Educandos. Veja Vídeos

Tragédia: centenas perdem casas em incêndio no Educandos