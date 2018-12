Tragédia: centenas perdem casas em incêndio no Educandos

Manaus - "Nunca vi uma tragédia tão grande como essa. Estou desolada, sem chão, sem saber para onde ir", disse a dona de casa Elisabeth Silva, que é uma das dezenas que tiveram a residência incendiada, na noite desta segunda-feira (17), na ruas Inácio Guimarães e Nova, no Educandos, zona Sul de Manaus. O Corpo de Bombeiros luta para controlar as chamas que ainda queimam centenas de residências.

"Perdi meus documentos, minha casa, perdi tudo. Agora me diz, para onde vou? O que vou fazer da minha vida, minha história estava toda naquela casa que consegui com muito suor do meu trabalho. Eu peço socorro", completou a dona de casa.

Kaylon de Oliveira Santos, estudante, relatou ao Em Tempo seu sentimento de tristeza com a fatalidade. Ele mora na Zona Leste, mas a mãe a avó moram no Educandos.

"Minha mãe me ligou pedindo ajuda desesperada porque a casa tava pegando fogo e minha avó recém-operada estava passando mal. Eu vim correndo ajudar, mas o fogo tá se alastrando", contou o jovem.

A dona de casa Jôci Lopes ainda conseguiu resgatar algumas coisas dentro de casa, como uma botija de gás. "A minha casa está muito perto do fogo e o medo é bastante de perder tudo o que demorei para construir.".

Não há informações sobre quantas casas foram atingidas. Testemunhas afirmam que centenas de residências foram consumidas pelas chamas. Nem a Polícia Militar e nem os bombeiros confirmam o número exato.

Bombeiros

Conforme os bombeiros, o trabalho de rescaldo das casas próximas ao local do incêndio está sendo feito para que elas não sejam atingidas.

"Muitas casas já queimaram, não queremos que outras mais peguem fogo", disse um militar que trabalhava para apagar as chamas.

Os caminhões do Corpo de bombeiros saem a todo momento do local para abastecer. Vários litros de água foram gastos para conter as chamas.

Feridos

A Semsa informou que quatro pessoas ficaram feridas neste incêndio. Três estão no SPA da cidade e uma está no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto.

Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. Segundo os bombeiros, há resistência da população em deixar as casas por conta dos pertences.

Força-tarefa

Todos os oito postos operacionais do Corpo de Bombeiros do Amazonas estão atuando na noite desta segunda-feira (17/12) no combate ao incêndio que atinge residências no bairro Educandos, Zona Centro-Sul de Manaus. Os bombeiros estão há mais de uma hora trabalhando para conter o fogo. Não há informações consolidadas sobre o número de casas destruídas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 20h34 e cerca de cinco minutos depois a primeira viatura chegou ao local para o atendimento. Os reforços chegaram em seguida. Além do efetivo de plantão, oficiais que estavam fora de serviço foram acionados. São 12 viaturas trabalhando no momento.

O incêndio é de grandes proporções e está ocorrendo na Rua Nova, beco São Francisco. As equipes dos bombeiros montaram três pontos distintos de trabalho para o combate ao incêndio. A região é de difícil acesso e as residências de madeira, construídas uma ao lado da outra, acabam facilitando a proliferação do fogo e dificultando o combate. O incêndio ainda não foi controlado.

O secretário de segurança pública, coronel Amadeu Soares, está na área acompanhando o trabalho dos bombeiros e informa que acionou a Defesa Civil do Estado para auxiliar no atendimento às famílias desabrigadas.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, até o momento, houve registro apenas de entrada de pessoas por inalação de fumaça em unidades de saúde do Estado. Nenhuma em situação grave. Equipes estão de prontidão para a situação de emergência.

Além do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Polícia Civil estão na área acompanhando o caso.

Leia mais:

Quatro pessoas ficam feridas em incêndio no Educandos, informa Semsa

Incêndio de grandes proporções atinge casas no Educandos. Veja Vídeos