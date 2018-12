Shopping São José convoca doações de alimentos, higiene e roupas

O shopping fica localizado na Alameda Cosme Ferreira, nº 4605, no bairro São José Operário – Zona Leste de Manaus. | Foto: Reprodução





Manaus – O incêndio, que vitimou centenas de famílias na noite da última segunda-feira (17), consumiu cerca de 600 casas no bairro Educandos, na Zona Sul da capital do Amazonas. Para ajudar as vítimas, o Shopping São José realiza, a partir desta terça-feira (18) até o próximo domingo (23), uma ação solidária com o objetivo de reunir doações para os desabrigados.

O shopping fica localizado na Alameda Cosme Ferreira, nº 4605, no bairro São José Operário, Zona Leste de Manaus.

Como parte da ação solidária #SomosTodosEducandos, o centro comercial São José estará recebendo as doações na Praça de Alimentação, ao lado da decoração de Natal -que este ano já recebe o Papai Noel. As doações podem ser deixadas no local de 9h até às 22h.

O empreendimento recebe doações de água mineral, leite em pó, alimentos não perecíveis, alimentos de consumo a curto prazo, carne e frango. Já entre os itens de higiene estão sendo arrecadadas vassouras, baldes, rodo, pás de lixo, pano de chão, água sanitária, desinfetante, sabão em pó, esponjas e sacos de lixo.

Para higiene pessoal, os moradores necessitam de papel higiênico, escovas de dente, creme dental, sabonetes, shampoos, pentes e absorventes.

Na manhã do dia seguinte ao incêndio, o local ainda era foco de queimada. | Foto: Ione Moreno





Pets

O centro comercial destaca ainda a necessidade de doações para os animais que foram resgatados e que, mesmo com vida estão machucados e recebendo atenção em pontos veterinários específicos da cidade. O shopping chama a atenção para a doação de ração, pomadas do tipo Vetaglós ou Ganadal, soro fisiológico, gazes e colchonetes.

Apesar das especificidades das doações estabelecidas pelo shopping, o local informa ainda que qualquer outro tipo de doação é bem-vinda, como: roupas masculinas e femininas, infantis, peças íntimas e calçados de diversos números.

Mais informações sobre os processos de doações no Shopping São José podem ser obtidas por meio do número de contato: 3644-3241 e 98402-5139.

