Defesa Civil cadastra 500 famílias vítimas de incêndio em Manaus

Manaus - Até o final desta terça-feira (18), a Defesa Civil Municipal havia cadastrado 576 famílias que foram vítimas do incêndio no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus. O número foi repassado pelo secretário do órgão, Cláudio Belém, que acompanhou a ação, em um galpão de uma igreja evangélica, localizada na avenida Leopoldo Peres.

“Vamos confirmar e atualizar esse cadastro no final do dia. A prefeitura está se mobilizando em relação a doações que podem ser feita na Casa Militar, na Compensa”, declarou o secretário.

O secretário ainda explicou que área consumida pelas chamas já era monitorada antes, pois as casas sofriam com alagamentos no período chuvoso. As famílias que viviam nessas condições já tinham um cadastramento prévio que foi reaproveitado depois da tragédia.

"Como muitas pessoas perderam documentos no incêndio, esse cadastro prévio nos ajudou a resgatar os dados. E fez com que o serviço fosse agilizado. Depois iremos verificar as fichas para somar a quantidade exata de famílias que ficaram vulneráveis com esse incêndio", disse Belém.

Estado de emergência

O prefeito Arthur Virgílio Neto assinou nesta terça-feira, 18/12, o decreto que declara Situação de Emergência em Manaus pelos próximos 180 dias, em virtude do incêndio de grande proporção ocorrido no bairro Educandos, zona Sul, na noite da segunda-feira (17).

Acompanhado da presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, o prefeito garantiu que todas as famílias cadastradas receberão auxílio do aluguel social e que parte dos apartamentos populares da etapa A do Residencial Cidadão Manauara 2 serão destinas às vítimas.

