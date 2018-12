Fiscalização ambiental retira foco de invasão em Manaus

Manaus - Um foco de invasão, em fase inicial, foi retirado na manhã desta terça-feira (18), das margens do Igarapé do Mariano, um dos tributários do Igarapé Tarumã-Açú, ainda preservado, no Tarumã, Zona Oeste de Manaus. A área fica localizada em uma propriedade particular, que foi alvo de invasores, em 2011, no local onde se formou a extinta invasão José de Alencar.

A ocupação coloca sob risco de contaminação o curso d’água e toda a vegetação já recomposta do local. Foram retiradas 25 armações de barracos. Essa é a segunda ação de retirada na área nos últimos dois meses.



A operação foi coordenada pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), e contou com o apoio do Batalhão Ambiental da Polícia Militar, Superintendência Estadual de Habitação (Suhab), Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) e Grupo Integrado de Prevenção às Invasões em Áreas Públicas (Gipiap). No dia (23), a fiscalização ambiental da Prefeitura de Manaus esteve no local após receber denúncias acerca da tentativa de reocupação da área.

Os invasores estão adentrando o local por meio do igarapé, de canoa, e construindo armações de barracos na Área de Preservação Permanente (APP). Os fiscais informaram que a tentativa dos invasores era a de reconstruir os barracos retirados em novembro. Em 2011, mais de 3 mil barracos foram demolidos durante a megaoperação de retirada dos invasores da área. Com este foco, subiu para 31 o número de focos de invasão monitorados pela Semmas este ano em Manaus.

*Com informações da assessoria.

