Vítimas de incêndio em Manaus recebem doação de pescado

Manaus - Meia tonelada de peixes apreendidos foram doados nesta terça-feira (18), as famílias vitimadas pelo incêndio da noite da última segunda-feira (17), no Educandos, na Zona Sul de Manaus. O pescado foi apreendido durante fiscalização no porto da Panair, no bairro Colônia Oliveira Machado, na mesma zona, em uma embarcação oriunda do município de São Sebastião do Uatumã (distante 247 quilômetros de Manaus).

De acordo com o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), o peixe seria distribuído em feiras e mercados da capital, mas, desde o dia 15 de novembro, o pacu não pode ser pescado ou comercializado, por conta do período do defeso que encerra no dia 15 de março de 2019.

Conforme o gerente de fiscalização ambiental do órgão, Abener Brandão, o defeso faz parte da Resolução nº 21 do Conselho Estadual do Meio Ambiente (Cemaam) de outubro de 2015.

“É justamente nesse período que a espécie do pacu passa pelo período de reprodução e por isso tem a sua pesca e venda proibida até março. Recebemos uma informação por meio do Disque-Denúncia 2123-6715 sobre esse pescado ilegal e agora ele foi apreendido e doado as vítimas do incêndio”, informou.

Outras espécies

Além do pacu, o capararí (Pseudoplatystoma tigrinum) e o surubim (Pseudoplatystoma fasciatum) também estão no período do defeso. A gerente da gerência de controle de pesca, Nonata Lopes, lembrou que o objetivo da proibição da pesca é garantir a preservação das espécies nos rios do Amazonas.

No último dia 14 de novembro, servidores do Ipaam visitaram as principais feiras e mercados de Manaus e distribuíram panfletos com informações sobre o período do defeso e as punições estabelecidas por lei à quem for flagrado pescando ou vendendo as espécies.

*Com informações da assessoria.

Leia mais:

Manaus monta esquema de atendimento às famílias vítimas de incêndio

Manauenses se unem em prol de vítimas do incêndio; saiba como doar