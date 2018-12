Dezenas de vítimas do incêndio em Manaus ainda realizam cadastramento

A fila de espera para o cadastro era grande desde as primeiras horas desta manhã | Foto: Nícolas Daniel Marreco/Em Tempo

Manaus - O segundo dia de cadastramento das vítimas do incêndio do Educandos continuou com um número grande de pessoas na manhã desta quarta-feira (19). Diversas famílias se aglomeram em pontos na avenida Leopoldo Peres, Educandos, Zona Sul, e esperaram em pé desde as primeiras horas do dia para receber os serviços básicos de cidadania.

Neste local, próximo onde as quase 600 famílias moravam, foram montados dois pontos principais de atendimento. Uma quadra de academia de jiu-jítsu serviu de unidade de cadastramento social e serviços básicos de saúde.

Já a igreja batista Constantinópolis, ao lado da quadra, virou um centro de doações de alimentos, itens de cama, mesa e banho, material de higiene pessoal, entre outros.

Um posto da Defensoria Pública foi montado no local para a solicitação de novos documentos de identidade | Foto: Nícolas Daniel Marreco/Em Tempo

Algumas pessoas, como o flanelinha Anderson Soares, contudo, passaram a última terça-feira (18) abalados com a tragédia e preferiram receber primeiro o consolo de familiares.

"Uma coisa dessas vira o teu mundo de cabeça pra baixo. Estava trabalhando na feira quando soube do incêndio (na segunda à noite) e corri pra casa. Consegui tirar minha filha de um ano de dentro da residência e o resto se perdeu. Fomos para a casa de uma tia que mora aqui perto. Foi muita tribulação para ter pensado em algo ontem, mas preciso de um local pra colocar minha família", contou.

O amigo de Anderson, Denis Carvalho, relatou uma história parecida. Com parentes próximos somente em Manacapuru (distante 99 km de Manaus), ele levou a esposa e filha ao município e veio nesta quarta procurar os benefícios.

"A fila estava grande e não pudia deixar as duas o dia todo esperando. Tínhamos uma pequena casa de madeira, não era muito, mas era nosso", lamentou.

A igreja batista Constantinópolis serviu como ponto de encontro de doações | Foto: Nícolas Daniel Marreco/Em Tempo

"Cadê o amor ao próximo?"

Em momento de desabafo, a dona de casa Claudia Santana, de 34 anos, abordou a reportagem para pedir um apelo: "Por favor, parem de se aproveitar do benefício que é de direito das vítimas do incêndio!", se emocionou. Desde o primeiro dia de cadastramento, moradores de outros pontos do Educandos e de outros bairros de Manaus entraram na fila na intenção de também receberem o auxílio-aluguel e doações.

"Soube de gente que mora no Jorge Teixeira (Zona Leste) que está pegando cesta básica. Eles não enxergam que não temos mais nada aqui? Isso é tudo o que temos e eles ainda vêm tentar pegar. Cadê o amor ao próximo?", questionou. A prefeitura disse que pela triagem é possível descobrir quem são os reais necessitados da tragédia.

Vítima do incêndio pediu para que pessoas não se aproveitem do benefício aos desabrigados | Foto: Nícolas Daniel Marreco/Em Tempo

As pastas municipais da Defesa Civil e assistência social (Semasc) estão liderando os atendimentos públicos. A prefeitura ainda não divulgou um balanço de quantas famílias foram cadastradas ou de quando as vítimas irão receber o auxílio-aluguel - uma quantia de R$ 300 por aproximadamente seis meses.

Ainda no dia de ontem, 93 pessoas foram atendidas nos postos ambulantes da pasta municipal de saúde (Semsa) devido os efeitos da fumaça tóxica e de hematomas. Uma equipe de psicólogos irá visitar os abrigos para fazer o atendimento humanitário. Um ônibus da Defensoria Pública do Estado (DPE) também está no local para a emissão de novos documentos de identificação.

Um posto para atendimento veterinário está nas proximidades fazendo a medicação e os primeiro-socorros dos bichos feridos no incêndio, inclusive os sem-dono. Estima-se, segundo a assessoria da vereadora Joana Darc Protetora dos Animais, que até às 19h de ontem 60 animais foram atendidos.

Diversas instituições doaram alimentos e itens pessoais desde ontem (18) | Foto: Nícolas Daniel Marreco/Em Tempo

Parte dos desabrigados se alojaram em escolas municipais e igrejas próximo ao local do incêndio, e ainda esperam os serviços básicos de cidadania como emissão de documentos, entrega de material de higiene e alimentos, auxílio-aluguel, dentre outros.

O prefeito Arthur Neto (PSDB) divulgou que ainda espera os recursos federais anunciados pelo presidente Michel Temer (MDB), conforme últimas informações repassadas pela prefeitura. Diversas instituições públicas e privadas se mobilizaram desde as primeiras horas da terça para arrecadarem donativos às famílias. A lista de algumas pode ser conferida clicando aqui .

Ainda não há um número oficial de famílias cadastradas e abrigadas | Foto: Nícolas Daniel Marreco/Em Tempo

Leia mais

Após incêndio em Manaus, moradores choram perdas e buscam reconstrução

Vítimas de incêndio em Manaus recebem doação de pescado