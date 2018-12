Usa óculos pirata? Não imagina os riscos que está correndo

Manaus - É muito comum encontrar óculos solares sem proteção à venda em vários locais de Manaus. Algumas pessoas adquirem o acessório por optarem por um preço mais em conta. Mas você sabia que o material pode causar problemas sérios nos olhos? O prejuízo para a visão, após o uso desse tipo de óculos, pode acarretar muitos problemas.



Uma das causas para isso são os materiais inadequados com que são fabricados, como por exemplo em fábricas que imitam marcas famosas, a famosa "pirataria", muitas vezes vindos de fábricas chinesas.

No ano de 2016, a pirataria chegou a 46% do faturamento do setor. Só entre os anos de 2010 e 2016, foram apreendidos mais de 80 milhões de óculos produzidos com materiais ilegais. Além disso, houve destruição de mais de 15 milhões de óculos falsificados, segundo a Associação Brasileira das Indústrias Ópticas (Abioptica).

De acordo com o médico oftalmologista, Swammy Mitozo, os óculos solares vendidos em camelôs não contam com proteção contra os raios ultravioleta. A função dos óculos de sol é proteger contra os raios.

Óculos piratas à venda em comércios no centro de Manaus | Foto: Reprodução

“Esses tipos de óculos podem causar irritações, dor de cabeça, mal-estar, além de predispor o surgimento precoce da catarata e da Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI), transtorno que afeta à visão”, disse.



Ainda de acordo com o especialista, além dos óculos solares sem aprovação técnica, os de grau também são encontrados facilmente nas principais feiras da cidade, o que preocupa os médicos oftalmologistas.

“É importante que os pacientes entendam que nem todo problema visual se corrige com o uso dos óculos. Quando a pessoa faz a compra desses óculos no mercado informal, ele está deixando de fazer uma consulta médica. Nós, médicos, orientamos buscar auxílio, fazemos avaliação para indicar o grau correto”, explicou.

A prescrição de óculos é um ato médico, e somente um médico oftalmologista pode fazer a prescrição de óculos de grau.

