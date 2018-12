Mulher vítima de incêndio em Manaus continua internada em estado grave

Manaus - A mulher, de 53 anos, que ficou ferida após o incêndio no bairro Educandos, em Manaus, continua internada na UTI do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto. A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) informou que o quadro clínico da vítima é grave.

A paciente chegou à unidade após ser transferida do SPA da Zona Sul. Ela havia sofrido uma parada cardiorrespiratória. A mulher passou por manobras de ressuscitação com sucesso.

Outras vítimas

Outra mulher, de 43 anos, que sofreu queimaduras de primeiro grau no rosto e de segundo grau nos ombros e membros inferiores, está internada no Centro de Tratamento de Queimados do HPS 28 de Agosto. A paciente deu entrada na unidade na terça-feira (18). Ela está estável e com boa evolução clínica.

Até o momento, 22 vítimas já passaram pelo Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Zona Sul, com queixas de inalação de fumaça. Elas foram atendidas, medicadas e receberam alta.

*Com informações da assessoria

