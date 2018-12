Catadores procuram lucrar nos escombros do incêndio em Manaus

Com lucros de R$ 20 a R$ 50, catadores buscam a sorte no local onde quase 600 casas foram queimadas | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

Manaus - Algumas pessoas estão tentando tirar renda dos escombros no local onde aconteceu um grande incêndio no Educandos, Zona Sul, na última segunda-feira (17), em Manaus. Soldadores, catadores e outros autônomos tentam a sorte na procura de algum metal. que tenha valor em dinheiro, no mercado informal da reciclagem.

É o caso do soldador Ronaldo Lima, de 40 anos. Pela segunda vez, ele foi com a esposa e os dois filhos pequenos, procurar cobre. Para ele, um lucro líquido de R$ 100 é a meta desejada.

"Entendo de metais porque trabalhei empregado no ramo por muitos anos. Atualmente, estou por conta própria e não dá para ficar parado. Vim tentar algum dinheiro porque qualquer quantia já ajuda", explicou.

O pai e a irmã de Ronaldo perderam as casas no incêndio. Nos dias seguintes à tragédia, ele percebeu que algumas pessoas estavam aproveitando os destroços para venderem em ferros-velhos. "Vim também, já que não é nada de errado. Um homem me ofereceu R$ 0,35 por quilo carregado de metal, mas recusei. Vou catar o cobre e tentar um preço justo para ajudar meus pais e minha família", contou.

Ronaldo levou seus filhos para ajudar a ensacar o cobre achado | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

Dentre os metais vendidos nesse mercado, ele apontou, o cobre é o mais caro. Após derrubar um poste elétrico, que já estava danificado, amontoou pequenos maços e recolheu o material em um saco plástico, com a ajuda de Alan, o filho mais velho. No local, é possível encontrar cobre em paredes com conduítes de canos elétricos.

O também soldador desempregado Manoel Charles, de 40 anos, se concentrou em vender ferro como estratégia de lucro. No objetivo de conseguir 200 quilos do metal, ele justificou que embora seja o mais barato no mercado, é o item que pesa mais na contagem.

"É o metal em abundância nos escombros, então vou catar o que conseguir. Vim, na verdade, com a intenção de comprar, mas não deu certo. Espero conseguir R$ 20, que também ajuda nas despesas do fim de ano", relatou.

Ferro, alumínio, cobre ou utensílios de inox são procurados por pessoas de diversos bairros | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

Mirando as sucatarias que reciclam o ferro, ele chamou o sobrinho para ajudar a chegar na meta. Com bacias, eles catavam restos de geladeira, ventiladores, fogões e todo o ferro encontrado no caminho. "Trabalhava nos estaleiros, mas estou desempregado há quatro anos. O Natal vem aí e tenho que conseguir algum trocado", completou.

Vazamentos

A concessionária Águas de Manaus foi encontrada pela reportagem tentando consertar canos quebrados de água e conter vazamentos. Com o aumento das chuvas, a bacia do Educandos tende a aumentar o nível e com os vazamentos, o nível da água sobe mais rápido.

"É difícil conter os canos estourados pelo incêndio com tanto destroço, mas estamos fazendo o possível. O ideal seria fazer uma limpeza completa do local, pois não podemos fechar a tubulação da comunidade. Estamos capeando os canos, mas é um processo mais demorado para todo o problema", declarou um funcionário.

É considerado até 30 dias para a perícia no local ser feita | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

O local ainda permanece sob análise pericial da Polícia Civil, conforme o Governo do Amazonas. O procedimento padrão, segundo a assessoria, é de 30 dias para a emissão do laudo pericial, mas é possível a divulgação do resultado antes desse período. Nesse meio tempo, a atenção fica às vítimas do incêndio.

Doações

Diversas instituições pública e privadas se solidarizaram nos últimos dias para a doação de donativos às famílias. Cerca de 100 toneladas serão entregues pela Prefeitura nesta quinta-feira (20), nos entornos da comunidade onde o desastre ocorreu. De acordo com a assessoria da Defesa Civil do Estado, R$ 900 serão repassados às famílias sem moradia.

