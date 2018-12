Animais feridos no incêndio em Manaus esperam por adoção

Animais foram ajudados por voluntários | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

Manaus - Além das centenas de pessoas vítimas do incêndio no Educandos, Zona Sul, uma outra população também atingida mobilizou voluntários, Organizações Não Governamentais (ONGs) e até parlamentares municipais. Relatos registram o abandono de inúmeros animais de estimação nas casas queimadas, além de cachorros de rua, por exemplo, que também foram feridos. Alguns animais morreram no incêndio.

Na última terça-feira (18), uma escola municipal nas proximidades da Favela do Bodozal, onde o incêndio ocorreu, serviu de centro para animais queimados atendendo a aproximadamente 80 animais feridos. A veterinária Gisele Torres afirmou que quem estava com queimaduras sérias foram encaminhados a clínicas da capital.

"Muitos cachorros foram resgatados em estado gravíssimo. Colocamos pomada, demos ração e encaminhamos aos locais apropriados. O mais difícil agora é fazer a castração e dar a vacina, dentre outros procedimentos básicos para liberá-los à doação", detalhou.

Achar um tutor que cuide devidamente do animal é um dos maiores desafios, apontou a médica. "Muitos animais vão ficar deficientes para o resto da vida e há o preconceito contra esse fator", completou.

A empresa Animados Pet Móvel se prontificou ainda nesta quinta-feira (20) para o atendimento de animais nos entornos da tragédia.

Solidariedade

Durante os dois dias seguintes da tragédia, uma força-tarefa se estendeu comandada também pela deputada estadual eleita Joana Darc Protetora dos Animais. Com um posto improvisado com a parceria de voluntários, ela contou como foi a experiência dos últimos dias.

"Foi muito triste, principalmente, para quem vive e respira essa causa. Ao mesmo tempo, me sinto gratificada por ter salvo mais de 74 animais conforme as fichas. Nesses dias, o atendimento emergencial ainda é feito aos animais e estamos procurando famílias que adotem esses animais", declarou.

Quem tiver interesse em doar rações ou remédios para os animais ou se prontificar para a doação pode procurar as redes sociais de ONGs ou os voluntários no número (92) 9 9213-3759 ou a assessoria da parlamentar Joana Darc nas redes sociais.

