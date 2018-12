Com ônibus parados, passageiros lotam pontos em Manaus nesta quinta

Manaus - Ao menos seis terminais de bairros paralisaram a circulação do transporte coletivo na noite desta quinta-feira (20). A paralisação acontece pela insatisfação de parte dos rodoviários com a falta do pagamento do 13° salário. Entre os terminais que paralisaram as frotas estão os localizados na Vila Marinho, Viver Melhor, Mauazinho, Via Norte, União da Vitória, Lago Azul e Cidadão 12.

De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), nesses lugares operam as empresas Via Verde, São Pedro, Açaí e Integração. A paralisação acontece desde às 16h desta quinta e segue até o fim do expediente.

Poucos foram vistos circulando no Terminal 1 nesta noite | Foto: Raphael Tavares





A universitária Roberta Costa, de 24 anos, relatou que está a mais de uma hora esperando pelo ônibus para poder voltar para casa.

"Não sei o que está acontecendo. Meu ônibus, nesse horário, não demora tanto e agora estou desesperada. Preciso voltar para casa e como vou fazer isso se os ônibus estão parados?", disse Roberta revoltada com a situação.

Garagens serão fiscalizadas nesta sexta

Os ônibus começaram a parar por volta das 16h | Foto: Raphael Tavares





Conforme a assessoria da Superintendência Municipal de Transportes Urbano (SMTU), fiscais do órgão estarão desde às 4h30 da madrugada desta sexta-feira (21), nas portas das garagens para evitar qualquer indício de greve na capital amazonense.

A equipe do portal Em Tempo visitou ainda na noite desta quinta, o terminal de ônibus da Vila Marinho, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, e constatou que nenhum veículo do transporte coletivos estava parado no local.

Um morador, que preferiu não se identificar, relatou que os ônibus tinham sido recolhidos para a garagem por volta das 17h.

"É uma falta de respeito com o trabalhador. Só consegui chegar em casa porque meu patrão me liberou mais cedo por conta dessa suspeita de greve", explicou o morador.

O terminal da Vila Marinho não recebe ônibus desde às 17h | Foto: Raphael Tavares





A reportagem ainda percorreu algumas vias, como as avenidas Constantino Nery e Djalma Batista, e constatou paradas com aglomeração de pessoas. Alguns passageiros estavam esperando o transporte coletivo a mais de uma hora e meia.

"Já imaginou você estar cansado devido ao dia de trabalho longo, ainda ter ficado para uma reunião com o chefe, e ainda esperar o ônibus por quase duas horas e ele não passar? Pois é, essa é a minha situação nessa parada. Não passa o ônibus que eu pego. Já estou pensando em pedir um carro de aplicativo", falou a vendedora Ruth Aguiar, de 38 anos.

Leia mais

Sem 13º salário, motoristas param ônibus em Manaus