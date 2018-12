Vídeos: forte chuva deixa trânsito lento e causa alagamentos em Manaus

Manaus - A forte chuva que atingiu a capital amazonense, no início da tarde desta terça-feira (21), causou alagamentos em várias ruas dos bairros e deixou o trânsito prejudicado nas principais avenidas da cidade.

Entre as avenidas Torquato Tapajós, Zona Norte, e a Constantino Nery, Zona Centro-Sul, o fluxo de veículos era intenso e um grande engarrafamento se formou por causa do acúmulo de água na pista.

A árvore tombou durante a chuva no Parque 10 | Foto: Divulgação





Segundo o Manaustrans, nenhum acidente foi registrado até ás 14h, mas havia lentidão ainda na avenida Mário Ypiranga, em ambos sentidos, nas proximidades da Secretaria de Administração e Gestão (Sead).

Avenida Mário Ypiranga | Foto: Divulgação Manaustrans

Até às 14h, a Defesa Civil Municipal também não havia registrado nenhuma ocorrência. No entanto, a equipe de reportagem recebeu a informação sobre o desmoronamento de uma casa, no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste. Uma equipe foi enviada ao local.

Alagamento

O quintal da aposentada Lindalva do Carmo fica alagado toda vez que as fortes chuvas assolam a cidade. O imóvel fica localizado na rua Brasil, no São Jorge, Zona Oeste de Manaus. A idosa sofre com o alagamento e, por conta da idade, conta com a ajuda da filha para tentar amenizar a alagação.

| Autor: Raphael Tavares

"Toda vez que chove é isso, o quintal alaga e infelizmente ninguém vem fazer nada. Por trás da minha casa passa um igarapé, que está todo poluído. Quando alaga, todo o lixo vem para dentro do meu quintal. No final, minha filha tem que ir tentar desentupir alguns canos para a água escoar e amenizar todo o prejuízo que eu tenho depois que a chuva passa", disse Lindalva.

A equipe do Em Tempo ainda percorreu outra próxima à casa de |Lindalva. Na rua Arthur Virgílio, no mesmo bairro, parte da via - localizada na parte mais baixa da ladeira - diversas casas ficaram embaixo d'água.

Alagamento na rua Brasil, bairro São Jorge | Foto: Raphael Tavares

Além de ficar intrafegável, o alagamento na via traz riscos para os moradores da localidade. Em outro ponto da cidade, na avenida Maneca Marques, bairro Parque 10, ao lado do Parque do Mindu, um tombamento de árvore foi registrado.

Outra árvore tombou na rua José Romão, nas proximidades da entrada para Conjunto Colina do Aleixo.

Veja outro vídeo do alagamento

| Autor: Raphael Tavares

