Sem dinheiro, pessoas ainda aguardam por ônibus na volta para casa

Pessoas se acumulam nos pontos de ônibus sofrendo com a greve de rodoviários. | Foto: Reprodução





Manaus - Os usuários do transporte coletivo estavam revoltados na noite desta sexta-feira (21). A paralisação de 100% da frota do transporte deixou centenas nas paradas de ônibus à espera de uma resolução da greve, que ainda não tem hora para acabar. Por volta das 12h, ônibus já eram recolhidos para as garagens pelos rodoviários.

Conforme a publicitária Carla Braga, de 29 anos, o transporte alternativo e executivo de Manaus não resolvem a falta que o transporte coletivo faz na vida da cidade.

"É uma verdadeira falta de respeito com o passageiro. Entendi que é preciso ter o salário em dia, mas prejudicar milhares ultrapassa a falta de bom senso com o coletivo", disse Carla.

O vendedor de balas, Roberto Silva, de 21 anos, contou que mora no bairro Terra Nova, na Zona Norte de Manaus, e não sabe como vai fazer para voltar para casa nesta noite de sexta.

" "Eu sinceramente não sei como vou fazer para voltar para casa, não tenho dinheiro, o que arrecadei com a venda de balas, é para comprar comida para minha família. Estou desesperado", completou. " Roberto Silva, Vendedor

Terminais vazios por conta da greve de ônibus. | Foto: Marcely Gomes





No terminal de integração 1, na Constantino Nery a cena era de um prédio abandonado, nem ônibus e nem passageiros estavam no local. Apenas comerciantes, no anseio de conseguir vender algo.

Leia mais:

Sem ônibus circulando, manauense sofre na volta para casa

Vídeos: forte chuva deixa trânsito lento e causa alagamentos em Manaus