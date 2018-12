Embarcação afunda no Porto de Manaus e causa prejuízo de R$100 mil

Cerca de R$100 mil em mercadorias foram perdidos durante o acidente | Foto: Marcely Gomes





Manaus - O barco Comandante Kenedy tombou na tarde desta sexta-feira (21), depois da forte chuva que assolou a capital. A intensa ventania fez a embarcação colidir em outros barcos e afundar parcialmente no porto de Manaus, localizado no Centro da cidade. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Segundo testemunhas, a ventania foi tão forte que o barco balançou por várias vezes. O prejuízo ao dono da embarcação seria de aproximadamente R$ 100 mil. Os produtos que estavam dentro do barco foram parcialmente retirados e colocados em uma balsa, onde os funcionários vigiavam para evitar furtos.

Os próprios tripulantes trabalhavam no local para equilibrar a embarcação e em seguida retirar a água de dentro do casco do barco para verificar os prejuízos. O dono da embarcação, que faz a viagem Manaus/Codajás teve um pico de pressão e precisou ser levado ao hospital para ser medicado.Não há informações sobre o estado de saúde do homem.





