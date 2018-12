Em Manaus, industriário morre ao sair de bar e ser atropelado por HB20

Manaus - Um industriário de 42 anos morreu após ser atropelado por um carro no fim da noite dessa sexta-feira (21). O atropelamento fatal ocorreu na avenida Manaus 2000, no bairro Japim, Zona Sul de Manaus. A vítima do acidente foi atingida por um carro quando atravessava a pé a via. O homem havia saído de um bar e, aparentemente, estava embriagado.

Segundo informações do sargento Marcos Pereira, da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o industriário passou parte da noite bebendo no bar. Ao sair do local, sob efeito de bebidas alcoólicas, atravessou a via e não teria prestado atenção no veículo.

"A nossa guarnição foi informada que o homem estava sob efeito de bebidas alcoólicas quando foi atropelado. Não há informações se foi ele [vítima] quem provocou o acidente por falta de atenção, ou, se foi o condutor do carro", explicou.

O motorista do carro, modelo HB20, de cor preta, tem apenas 19 anos e ficou abalado com o acidente. Ele ainda permaneceu no local, mas fugiu ao ser ameaçado de agressão física.

Familiares informaram que o jovem estava muito nervoso e que iria se apresentar no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), acompanhado de um advogado.

A sobrinha da vítima, Daiana Lobato, de 33 anos, disse que o excesso de velocidade e a falta de iluminação pública adequada tem contribuído para os vasos de acidente no local.

"Meu tio já é a segunda pessoa que morre. Outro morador já foi vítima da imprudência de condutores que trafegam em alta velocidade", declarou indignada.

O corpo de Adelson foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte. A Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat) deve acompanhar o caso.

