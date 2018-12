Miss Brasil visita abrigo e faz doação a vítimas de incêndio em Manaus

A Miss realizou campanha em suas redes sociais para ajudar os moradores do Educandos | Foto: Nicolas Daniel Marreco





Manaus - A Miss Brasil Mayra Dias desembarcou neste final de semana na capital amazonense e marcou presença no apoio humanitário a vítimas do incêndio no Educandos, Zona Sul. Em visita à paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ela repassou 25 cestas básicas e fraldas descartáveis.

Toda a arrecadação foi do movimento que ela fez nos últimos dias pelas redes sociais, publicando tags e pedidos de ajuda para seus fãs na web.

"Quando cheguei no Brasil soube da tragédia e fiquei muito comovida. Como estava longe, aproveitei o tempo e me engajei como pude para conseguir o máximo de donativos", detalhou a miss.

Mayra disse que antes de ser miss, é seu papel ajudar o próximo | Foto: Nicolas Daniel Marreco





Ela foi recepcionada com vibrações e carinho das vítimas, que agradeceram o apoio. Mayra explicou que mesmo antes da responsabilidade de ser miss, a solidarização vem com a humanidade.

"Sei que carrego uma carga pelo meu título, mas, antes disso, é o meu compromisso como amazonense e ser humano. Quem não fez sua parte, tem a chance de ir em centros, escolas, igrejas e ajudar a melhorar o fim de ano de muita gente", finalizou.

A dona de casa, Daniela Fernandes elogiou a iniciativa da miss e lembrou das promessas de personalidades que disseram que iam ajudar, mas não apareceram no abrigo.

Os voluntários e vítimas do incêndio agradeceram o apoio da amazonense | Foto: Nicolas Daniel Marreco





"O essencial é realmente 'dar as caras' e ajudar pessoalmente quem precisa. Nesse momento, o que mais precisamos é ver outros aqui demonstrando empatia", comentou.

Na paróquia, as doações mais necessárias são roupas íntimas femininas, masculinas e infantis, além de gêneros alimentícios. A igreja fica situada na rua Inocêncio de Araújo, no Educandos, e recebe ajuda de voluntários todos os dias. A Casa Militar, da Prefeitura, também está recebendo donativos e fica situada na avenida Padre Caballero, Compensa, Zona Oeste.

