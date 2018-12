Autônomo morre após ser atingido e arrastado por van no Tarumã

Manaus - Um autônomo de 42 anos morreu após se envolver em um acidente de trânsito, na noite desta sexta-feira (21), na avenida Praia da Ponta Negra, comunidade Parque Rio Solimões, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. Ele estava na garupa de uma motocicleta, de cor vermelha.

De acordo com a 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o acidente aconteceu por volta das 22h. A vítima fatal estava acompanhada de um amigo, que dirigia o veículo. Eles pretendiam acessar a avenida Torquato Tapajós e estavam supostamente sob efeito de bebidas alcoólicas. Essa segunda informação foi repassada por moradores do local do acidente.

De acordo com o morador Valcicley Matos, de 40 anos, a Van, de cor cinza, que transportava um grupo de evangélicos, bateu no veículo após o motociclista frear bruscamente em um quebra-molas.

"Ele freou rápido e a van vinha logo atrás e estava grudada na moto. Quando o cara freou, o motorista bateu e saiu arrastando os dois na via", relembrou a testemunha.

Com impacto, o autônomo foi arrastado por alguns metros e não resistiu aos graves ferimentos. Ele morreu ainda no local.

O motorista da Van fugiu sem prestar socorro aos homens. O condutor da motocicleta e amigo da vítima fatal, que não teve o nome revelado, foi socorrido e levado para uma unidade hospitalar da capital. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

O corpo do autônomo foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia. Até a manhã deste sábado (22), a equipe de reportagem não conseguiu falar com os familiares.

O caso deverá ser investigado pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat).

