Às vésperas do Natal, promoção de mais de 1 mil PMs é assinada

Manaus - A promoção de 1.010 policiais militares do Amazonas foi assinada na manhã deste sábado (22) pelo governador Amazonino Mendes. A medida beneficia todos os quadros, de praças a oficiais, e reforça a política de valorização dos servidores da segurança. Com as promoções, o governador cumpre integralmente a ata do mês de dezembro e mantém zerada a fila de policiais que precisam subir de patente.

Os atos foram levados ao governador pelo secretário de segurança, coronel Amadeu Soares, que também assinou o documento. Dos 1.010 promovidos, 676 são do quadro de praças e 334 de oficiais. O documento será veiculado no Diário Oficial do Estado que circula na próxima semana. Para os oficiais, a promoção é a contar do dia 25 de dezembro. Aos praças, do dia 31. No salário, os policiais receberão o aumento a contar do pagamento de janeiro de 2019.

Com o novo pacote de promoções, Amazonino bateu novamente o recorde estabelecido na sua gestão. Até setembro de 2018, 7.973 promoções haviam sido feitas. Agora, esse número totaliza 8.983 policiais militares.

Valorização da segurança

A gestão do governador Amazonino Mendes realizou a maior promoção da história das forças de segurança do Estado em menos de um ano de sua gestão. Entre outubro de 2017 e dezembro de 2018 foram 10.769 promoções, sendo 8.983 para policiais militares, 1.144 aos policiais civis e 642 para membros do Corpo de Bombeiros.

Além das promoções, a atual gestão também concedeu a recomposição da data-base que não era paga desde 2015, garantindo um reajuste de 24,20% aos policiais militares. O governo reajustou em 100% o auxílio-alimentação e o auxílio-moradia para policiais militares e bombeiros. Pagou o auxílio-fardamento, no valor de R$ 2.275, para os policiais militares.

O secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Amadeu Soares, lembrou que, ao assumir governo, Amazonino Mendes encontrou um cenário de completa desesperança em todo o Estado. “Esses benefícios também refletem no atendimento a população porque o servidor trabalha mais motivado. Hoje nós vamos passar o governo, com um cenário completamente do que recebemos”, afirmou o titular da SSP-AM.

Na Polícia Civil, 1.144 delegados, escrivães e investigadores foram promovidos. Cem delegados foram alçados à 3ª classe. O governo também extinguiu a 5ª classe, beneficiando 188 delegados, e fez o pagamento da última parcela do escalonamento.

Em abril de 2018, promoveu aumento salarial de 42% para peritos criminais, legistas e peritos odontolegistas da Polícia Técnico Científica do Amazonas, que estavam há quatro anos sem melhorias salariais. Além disso, Amazonino também nomeou 215 novos policiais civis e 115 servidores da SSP-AM aprovados em concurso.

