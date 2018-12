Vídeo: Arquidiocese ajuda famílias vitimas do incêndio em Manaus

A igreja acolheu 149 pessoas | Foto: Divulgação

Manaus - A tragédia do Educandos gerou uma grande mobilização solidária de todo o Amazonas. A Arquidiocese de Manaus tem apoiado bastante os moradores que perderam suas casas em um dos maiores incêndios da capital. A entidade divulgou o balanço das ações realizadas a famílias vítimas do incêndio.

Quase uma semana depois do incêndio no Educandos, as ações solidárias continuam. Em uma das principais igrejas do bairro, as doações são separadas para serem distribuídas entre as vítimas.

A igreja acolheu 149 pessoas. No local, elas recebem café, almoço e janta. A paróquia também oferece 600 refeições a outras vítimas que foram deslocadas para outros locais no bairro.

Mesmo com o sofrimento de quase 2 mil pessoas, há gente que se aproveita da situação. Quatro pessoas se passaram por vítimas do incêndio e ficaram abrigadas na igreja. Eles foram identificados e retirados do local com apoio de policiais.

É importante lembrar que toda a ajuda é bem-vinda e que as doações continuam em vários pontos da capital.

