‘O fogo não destruiu o sentido do Natal’, diz morador do Educandos

Manaus - "O fogo apagou nossas identidades, mas não apagou o sentido do Natal. Voltamos para para celebrar nesse lugar porque aqui é onde estão nossas raízes", esse é o depoimento do comerciante Jorge Mauro Souza, de 39 anos, uma das vítimas do incêndio que destruiu mais de 600 casas no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus, no dia 17 de dezembro deste ano.

Uma semana após a tragédia, na noite desta segunda-feira (24), véspera de Natal, dezenas de moradores se reuniram próximo às cinzas para cear e planejar um recomeço.

"Apesar de não termos um lar para se reunir com nossas famílias, decidimos vir para perto de onde morávamos. Essa ação é uma demonstração que nós estamos unidos", disse o comerciante, que ainda cobrou providências do atual governo.

"Tem muitos que estão dormindo nas ruas, pedimos um posicionamento. Existem muitas especulações a respeito do nosso destino, mas queremos uma resposta concreta sobre nossas moradias", enfatizou Mauro.

Ação solidaria

Os moradores receberam, de membros da Igreja Viva Global, localizada na Zona Centro-Sul da capital, uma ceia completa - que foi distribuída em uma das três tendas montadas próximas aos escombros.

"Estamos cumprido com o nosso papel como igreja, saindo da congregação e trazendo a mensagem do Natal, que Cristo nasceu para mudar a humanidade, e que ele é a esperança para esse povo. Estamos em orações e acreditamos que elas atingiram o governo para solucionar essa situação", disse o pastor auxiliar Agrinaldo, líder religioso e antigo morador da comunidade.

Papai Noel

Cerca de 11 famílias que estão recebendo abrigo em um prédio na avenida Leopoldo Peres também foram agraciadas com um farta ceia. O evento foi proporcionados pelo empresário que cedeu moradia às vítimas e por um grupo de servidores públicos. Até um papai noel foi convocado para entregar presentes para as crianças.

"Não temos apoio de nenhum órgão publico, tudo foi colaboração de pessoas que se sensibilizaram com a causa", disse o empresário George Cesar, de 41 anos.



Culto e Jantar Especial

A Igreja Batista Constantinópolis realizou o tradicional culto de Natal e preparou um jantar especial na quadra da congeração, local que serviu durante a última semana como abrigo e centro de apoio às vitimas.

"Você se doa ao próximo, essa é a motivação do Natal, e estamos fazendo isso para aqueles que estão precisando de um apoio, carinho e abraço, que neste momento é muito importante", relatou a voluntária Elizete Freire, 58.

