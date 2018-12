R.O. de Natal reúne famílias e amigos para continuação da ceia

Na família de Nathaly, o almoço dos restos de ontem foi a primeira vez com a família completa ceando | Foto: Arquivo Pessoal





Manaus - Uma das melhores coisas do Natal é formar a ceia e reunir familiares, parentes e amigos para celebrar o nascimento de Jesus do melhor jeito: comendo. Quem passou o feriado na cidade contou histórias de fartura, união e do pós-ceia - o famoso R.O. (Resto de Ontem) vai durar pelos próximos dois dias.

Ainda sobre a noite de ontem (24), muitos aproveitaram para saborear pratos que não são costume no dia a dia. O administrador Lucas Meneses, de 30 anos, por exemplo, foi o primeiro da fila para comer o pernil assado.

"O pernil é o meu prato preferido. Com arroz e farofa fica uma refeição completa. Isso além do peru também", contou.

Em muitos casos, toda a família revive a ceia nos momentos do R.O. | Foto: Arquivo Pessoal





A felicidade continuou no almoço desta terça-feira (25), quando a família se juntou na continuação da festa. A esposa dele, Karolynne Meneses, estimou que até amanhã (26), ao menos, ainda deve ter comida da ceia.

"A gente reúne o povo de novo e alguns preparam as vasilhas para levarem um pouco. O que mais sobra são os doces, que duram dias na geladeira", comentou.

Pavês de morango e abacaxi, mosaico de gelatina e a tradicional rabanada são alguns pratos de sobremesa que duraram na casa deles. Na casa da comerciante Paula Fonseca, de 34 anos, o R.O. também deve durar pouco mais de dois dias depois da véspera de Natal.

A comerciante Paula Fonseca levou sua vasilha da ceia de ontem (24) para o trabalho | Foto: Nícolas Daniel Marreco/Em Tempo

Ela foi ao trabalho na Ponta Negra, Zona Oeste, e aproveitou para levar sua vasilha com maionese, pernil, arroz, farofa e pudim que sobrara da noite de Natal.

"Quando é tempo de ceia, a gente come em qualquer hora. Almoço, lanche, janta, não tem vez. Como vim trabalhar, garanti minha vasilha para não deixar de comer o R.O.", falou.

Já na família da confeiteira Nathaly Rodrigues, a ceia ocorreu hoje. Por causa de programações em outros lugares, a família dela se dividiu em várias casas, contudo, eles almoçaram o R.O. juntos nesta tarde.

"Teve muitas reuniões de amigo-oculto e festas em outros lugares, mas nos encontramos em peso para comermos hoje. O que mais deve durar é o Chester e o peru, que são pratos grandes, mas o resto vai acabar hoje mesmo", concluiu.

Nos dias seguintes à ceia, a maioria das refeições são do R.O. | Foto: Arquivo Pessoal





Para ela, a data é uma oportunidade de reafirmar os laços familiares com o atrativo da comida. "Como sou confeiteira, proporciono muitos momentos bons para meus clientes e fazer isso com os que são da minha casa é gratificante para mim. Tanto nos momentos bons quanto ruins, a comida está presente e une as pessoas. É isso o que a ceia representa pra mim", pontuou.

