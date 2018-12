Sem atrações de Natal, Largo de São Sebastião registra movimento calmo

A primeira vez da família Souza no Largo foi no Natal mais tranquilo do local | Foto: Nícolas Daniel Marreco/Em Tempo

Manaus - O Largo de São Sebastião, no Centro de Manaus, é um dos principais atrativos da cidade e já foi um dos locais mais visitados durante o período natalino. Neste ano, sem a tradicional árvore gigante de Natal - que se mudou para o Complexo Turístico da Ponta Negra -, o movimento era baixo se comparado com "natais passados".

Entretanto, o local recebe visitantes e turistas diariamente. Nesta terça, famílias aproveitaram o icônico Teatro Amazonas, a centenária Igreja de São Sebastião e a tranquilidade para otimizar a experiência de ter os pontos turísticos praticamente só para eles.

A família do gerente Frank de Souza, de 44 anos, é natural de Boa Vista (RR) e chegou em Manaus no domingo (23). Ele, a esposa e os três filhos menores usaram o último dia na capital amazonense para conhecer o Largo.

"Sempre ouvimos falar daqui, mas vindo pessoalmente é outra história. É muito lindo e os meninos adoraram brincar em torno do monumento do Largo. Sem muita gente é bom para relaxar sem preocupação", contou o homem.

A família aproveitou para levar as crianças no ponto antes de voltar à Boa Vista | Foto: Nícolas Daniel Marreco/Em Tempo

Eles visitaram a Orla da Ponta Negra, Zona Oeste, e passaram no Centro antes de ir à rodoviária. Ele viajam durante a noite de hoje.

O casal de idosos Jean e Maria da Silva levaram o sobrinho paulista para também conhecer o ponto. Apesar de morarem em Manaus há anos, eles não saem muito de casa devido ao alto fluxo de veículos na cidade e a aglomeração de pessoas nos locais públicos. Neste feriado, contudo, eles se depararam com um cenário incomum e vantajoso para o passeio da família.

No feriado, o Largo de São Sebastião recebeu principalmente turistas e cidadãos que não costumam sair de casa | Foto: Nícolas Daniel Marreco/Em Tempo

"Como somos idosos e uma família pequena, não fazemos questão de sair do nosso bairro. Nas poucas saídas que fazemos, é bom encontrar uma tranquilidade dessas para andar mais. Não tem muita perturbação", comentou.

O Natal mais fraco

Já os comerciantes do Largo lamentam o pouco movimento no ponto turístico. Sem a árvore de Natal, a presença do Papai Noel ou os adereços ornamentais, as pessoas não se interessaram em visitar essa região do Centro, segundo a pipoqueira Francisca Nunes.

A pipoqueira Francisca Nunes reclamou que sem a árvore de Natal no Centro, o número de pessoas caiu muito | Foto: Nícolas Daniel Marreco/Em Tempo

Ela lucra, em dias bons, de R$ 150 a R$ 200. Para hoje (25), ela espera ir para casa com pelo R$ 100 em vendas.

"Esse é um dos piores feriados para mim. Não tem quase ninguém na praça e o poder público não investiu na decoração do Natal. Dependendo do movimento, vou até fechar mais cedo", pontuou.

Já a comerciante Edivânia Martins, de 19 anos, disparou que esse é o pior Natal de todos para o comércio da família, que possui uma banca no local. Em defesa, ela disse que as programações do Largo favoreceram a queda do movimento monetário para os vendedores independentes do local.

Comerciantes disseram que este é o pior Natal de todos | Foto: Nícolas Daniel Marreco/Em Tempo

"Trabalho aqui desde os cinco anos e hoje está muito ruim. Para se ter uma ideia, trabalhamos para comprar o almoço de amanhã somente", lamentou. A mãe de Edivânia, Ediceia Martins, de 57 anos, confirmou o relato e lembrou que os maiores lucros da venda atingiram os R$ 1,2 mil no final do dia.

"Piorou muito nos últimos anos. Éramos só a minha banca e mais uma pipoqueira, mas atualmente tem muita concorrência. Isso somado com a falta de programação natalina no Largo, é um desastre para as vendas", finalizou.

