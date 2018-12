'Milagre de Natal': 5 crianças e 5 adultos sobrevivem a capotamento

O motorista acionou um guincho para fazer remoção do carro | Foto: Divulgação





Manaus - Dez pessoas, sendo cinco adultos e cinco crianças, saíram ilesas de um grave acidente de trânsito na tarde desta terça-feira (25). O carro que os transportava capotou e acabou colidindo com o muro de uma casa. O acidente foi considerado um verdadeiro "milagre de Natal" por quem presenciou o fato na rua Ariramas, comunidade Gustavo Nascimento, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

Por volta das 14h, policiais militares da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência. De acordo com o sargento M. da Silva, ninguém ficou ferido e o motorista não apresentava sinal de embriaguez.

"O condutor informou que perdeu o controle do veículo ao perceber que o freio falhou no momento em que descia a ladeira. Todos que estavam no carro saíram conscientes, sem nenhuma escoriação e não foi necessário chamar atendimento médico", disse o policial.

Apesar do veículo estar transportando passageiros em número acima da capacidade permitida, o motorista não foi autuado por nenhuma infração.

"Não tinha agentes de trânsito na ocorrência e não era da nossa competência fazer essa atuação", disse o sargento Silva.

Após o acidente, o motorista tomou as providências necessárias para retirar o veículo do local e chamou o um guincho.

Outros caso

Nas últimas quatro horas outros dois acidentes foram registrados pelo Manaustrans em ruas distintas da capital amazonense.

Por volta das 13h, dois carros colidiram no cruzamento da avenida Floriano Peixoto com rua José Paranaguá, bairro Centro, Zona Sul. Não houve feridos. A via foi libera após uma hora.

Às 15h20 outra colisão entre carros foi registrada. O caso aconteceu no sentido Centro da a venida Comendador José Cruz, em frente ao condomínio residencial, no bairro Lago Azul, Zona Norte. O acidente teve apenas danos materiais.

